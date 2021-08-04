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Orman yangınları ve muhalefetin yaklaşımı! Siyaset üstü bir meseleden siyaset üretmek

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Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Orman yangınları ve muhalefetin yaklaşımı! Siyaset üstü bir meseleden siyaset üretmek

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesinde muhalefetin aldığı tavır tartışma konusu oldu. Bazı siyasetçiler, sosyal medya manipülasyonlarının peşinden sürüklendi. Peki ama gerçekler neydi?

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sosyal medya manipülasyonları bir yana siyaset üstü bir meselede muhalefetin aldığı tutum dikkat çekiyor.

Ülkenin ciğerleri yanıyor, insanlar can derdinde ama birileri de başka hesaplar peşinde. İşte bu durum, depremden, selden, yangından çok daha büyük bir felaket.

Ülkenin onlarca noktasında yangınla canla başla mücadele ediliyorken insanların canı ve malı yanarken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tam bu sırada siyasetini açıklıyor.

Kılıçdaroğlu'nun iddiasına göre: "Başkan Erdoğan, bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini turizm bakanına verdi."

Yangını söndürmek için ormancıların, vatandaşın, güvenlik güçlerinin canı pahasına mücadele ettiği bir zamanda bir siyasetçinin bu söylemi dillendirmesi, yanacak alanların ne yapılacağını dert etmesi tipik bir "siyasetsizlik" örneği. Bu siyasetsizliğin toplumu götüreceği yer ise belli: "KAOS"

Muhalefetin tutumuna yönelik olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var, eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz sizin Antalya Belediyenize de diğer belediyelerinize de Muğla Belediyenize de şunu söylersiniz lider olarak, 'arkadaş biraz ağırdan alın'. Bu yanlış, eksik bir şeydir." dedi.

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