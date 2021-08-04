Orman yangınları ve muhalefetin yaklaşımı! Siyaset üstü bir meseleden siyaset üretmek

Muhalefetin tutumuna yönelik olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var, eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz sizin Antalya Belediyenize de diğer belediyelerinize de Muğla Belediyenize de şunu söylersiniz lider olarak, 'arkadaş biraz ağırdan alın'. Bu yanlış, eksik bir şeydir." dedi.

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