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Milas’ta alevler santrale ulaşmadan durduruldu! Tüm tedbirler artırıldı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.08.2021
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Milas’ta alevler santrale ulaşmadan durduruldu! Tüm tedbirler artırıldı

Milas'ta tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangınları, termik santrallerin yakınına kadar ulaştı. Bölge jandarma tarafından acil olarak boşaltılırken termik santralin çevresine ise hendekler kazıldı. Alevler santrale ulaşmadan durduruldu ve tedbirler artırıldı. Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Dün gece saatlerinde Milas'ta alevler termik santralin 500 metre yakınına kadar ulaştı. Alevler santralin etrafını sardı. Gece boyunca büyük mücadele verildi ve alevler durduruldu.

Bölgede bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgede helikopterlerin soğutma çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Bölgede alevlerin şiddetlenmesine sebep olan rüzgar etkisini yitirmiş durumda.

Alevler Türkevleri Mahallesi'nde başlayan alevler Yeniköy Termik Santrali'nin 500 metre kadar yakınına geldi. Ekipler bölgede vatandaşların da desteğiyle gece boyunca mücadele etti.

Alevlerin termik santrale ulaşmasını engellemek için bölgede bazı ağaçlar kesildi ve ormanla ilişkisi kesildi. Bölgede dozerler, kamyonlar ve itfaiye araçları bekliyor. Alevlerin engellenmesi için tüm tedbirler alındı.

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