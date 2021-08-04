Milas’ta alevler santrale ulaşmadan durduruldu! Tüm tedbirler artırıldı
Milas'ta tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangınları, termik santrallerin yakınına kadar ulaştı. Bölge jandarma tarafından acil olarak boşaltılırken termik santralin çevresine ise hendekler kazıldı. Alevler santrale ulaşmadan durduruldu ve tedbirler artırıldı. Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
Dün gece saatlerinde Milas'ta alevler termik santralin 500 metre yakınına kadar ulaştı. Alevler santralin etrafını sardı. Gece boyunca büyük mücadele verildi ve alevler durduruldu.
Bölgede bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgede helikopterlerin soğutma çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Bölgede alevlerin şiddetlenmesine sebep olan rüzgar etkisini yitirmiş durumda.
Alevler Türkevleri Mahallesi'nde başlayan alevler Yeniköy Termik Santrali'nin 500 metre kadar yakınına geldi. Ekipler bölgede vatandaşların da desteğiyle gece boyunca mücadele etti.
Alevlerin termik santrale ulaşmasını engellemek için bölgede bazı ağaçlar kesildi ve ormanla ilişkisi kesildi. Bölgede dozerler, kamyonlar ve itfaiye araçları bekliyor. Alevlerin engellenmesi için tüm tedbirler alındı.
A Haber ekranlarına yansıyan görüntü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, bitiyor? 2021 YKS tercih kılavuzu ile kontenjan ve taban puan sorgulama!
- 4 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Termos çeşitleri, kamp ve plaj sandalyesi, kulak içi kulaklık...
- Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2021 Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında?
- mebbis.meb.gov.tr: İl dışı tayin atama sonuçları sorgulama! MEB 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi!
- İl dışı tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen iller arası yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman 2021? Okullara güvenlik görevlisi alımı başladı mı? Başvuru şartları...
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? KYK yurt başvuruları bu ay mı yapılacak?
- Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman? Türkiye Güney Kore saat kaçta, hangi kanalda?
- MEB son dakika açıklamaları: Liseler ne zaman açılacak 2021? İlkokul, lise kayıtları hangi tarihte başlayacak?
- KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanır? ÖSYM takvimi...
- Altın alacaklara kritik uyarı! Fırsat olabilir, tren kaçmadan alın! 14-18-22 gram, çeyrek, yarım altın...
- Sıfır araba fiyatları tepetaklak! Markalar son dakika güncelledi! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Toyota, Opel, Renault fiyatları...