Sosyal medya düzenlemesi yolda! Ekim ayında yürürlüğe girecek
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal sosyal medya düzenlemesi konusunda önemli açıklamalar yaptı. Ünal, A Haber'e yaptığı açıklamada, Ekim ayında bu düzenlemenin hayata geçeceğini ifade etti. Detaylarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya düzenlemesinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Düzenleme Ekim ayında yürürlüğe girecek. Detaylarını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
EKİM AYINDA HAYATA GEÇİYOR
"AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal sosyal medya düzenlemesi konusunda önemli açıklamalar yaptı. A Haber'e yaptığı açıklamada Ünal, Ekim ayında bu düzenlemenin hayata geçeceğini ifade etti şu anda büyük ölçüde tamamlandı çalışmamız dedi. İki koldan bir çalışma yapılıyordu sosyal medya düzenlemesine ilişkin birisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında diğeri ise AK Parti grubunda yapılıyordu. AK Parti grubu çalışmalarını tamamladı denilebilir. Çeşitli örnekler incelendi Almanya örneği incelendi farklı kesimlerin de görüşleri alınarak çalışmanın sonuna gelindi.
SİYASİ KUNDAKÇILIK YAPILIYOR
Ünal, son yaşananlar özellikle de yangın konusunda sosyal medyadaki dezenformasyon ve algı operasyonları bu düzenlemenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Bir anlamda siyasi kundakçılık yapıldığını sosyal medya aracılığıyla o nedenle böylesi bir düzenleme yapılmasının çok önemli olduğunu ifade etti.
DW'DEN TUHAF PAYLAŞIM
Almanya'daki örnek incelendi şeklindeki açıklamalardan sonra Almanya'dan Deutsche Welle'den (DW) bir açıklama geldiğini bu düzenlemenin Türkiye'ye uymayacağı yönünde bir paylaşımda bulunduğunu hatırlattı ve bunun çok tuhaf olduğunu söyledi."
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