Sosyal medya düzenlemesi yolda! Ekim ayında yürürlüğe girecek

SİYASİ KUNDAKÇILIK YAPILIYOR

Ünal, son yaşananlar özellikle de yangın konusunda sosyal medyadaki dezenformasyon ve algı operasyonları bu düzenlemenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Bir anlamda siyasi kundakçılık yapıldığını sosyal medya aracılığıyla o nedenle böylesi bir düzenleme yapılmasının çok önemli olduğunu ifade etti.