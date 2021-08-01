Sabah muhabirleri alevlerin arasında kaldı! O fotoğrafın perde arkasını A Haber'de anlattı
Yurdun Ege ve Akdeniz bölgesini saran orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sahada faaliyetleri koordine ediyor. Antalya Manavgat'ta Gebece Mahallesi'nde devam eden yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerliyor. Yangın bölgesinde görev alan Sabah muhabiri Zeynel Yaman alevlerin arasında kaldığı anları A Haber ekranlarında anlattı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ahmetler, Çardak ve Kaçarlar mahalleleri tahliye edildi. Köylüler de bölgelerinde yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor. Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi'ndeki yangın rüzgarın tesiriyle yayılarak Alanya'ya bağlı Bayır Mahallesi'ne geldi. Bölgedeki köyler boşaltılırken 100 ev küle döndü.
ÇALIŞMALAR HEM HAVADAN HEM DE KARADAN DEVAM EDİYOR
Ortakonuş Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına alınırken, Akseki ilçesi Hocaköy'deki yangınının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 3'üncü gününde söndürme çalışmaları hem havadan hem karadan sürüyor.
ÖLÜDENİZ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çalışmalar Turunç ve Osmaniye mahalleleri ile Asparan mevkisinde yoğunlaştı. Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de çıkan yangın 5.5 saatte söndürülürken, 5 hektar orman kül oldu. Köyceğiz ilçesinde önceki gün kontrol altına alınan yangın, dün yeniden kontrolden çıkarak, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
DİĞER BÖLGELERDE DURUM NE?
Bodrum ilçesinde dün bu kez Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bölgediki oteller ve evler boşaltıldı. Osmaniye'de, 3 gün önce Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde çıkan ve Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale sürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
3 GÖZALTI
Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar söndürüldü. Adana'da ise Aladağ'daki yangın kısmen kontrol altına alındı. Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçesinde müdahaleler sürüyor. Bilecik'e bağlı Gümbet köyü yakınlarında, orman yangınıyla ilgili Erkan A., Aydın'ın Didim ilçesinde yangınla ilgili ise 3 zanlı gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesindeki Kızlarsekisi mahallesindeki orman yangınında, alevlerin sardığı evde 92 yaşındaki annesi Mesude Yücel ile birlikte mahsur kalan Nesibe Önder (60), adeta cehennemi yaşadığı o anları gözyaşları içinde anlattı: "Tüfeğimi ve televizyonumu götürüp tarlanın ortasına bıraktım.''
''YANARAK ÖLMEKTENSE, TÜFEĞİM YANIMDA OLSA KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM''
''Ardından jandarmayı aradım. '90 yaşında annem var, Allah rızası için gelin' dedim. Ev cayır cayır yanıyordu. Annemin, gözlerimin önünde yanmasına yüreğim dayanmazdı. Yanarak ölmektense, tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim. Bir süre sonra ekipler geldi ama ben ağlamaktan tükenmiştim."
''YANARSAK BERABER YANALIM''
Marmaris yangınında alevlerin çepeçevre sardığı Osmaniye mahallesinde yaşayan Fatma Aydın (51), oğlu Barış ile birlikte hayvanlarını bırakmamak için evini terk etmedi.
O anları anlatan Aydın, "Hayvanlarım çocuklarım gibi. Oğluma, 'Hayvanlarımın da bir canı var, benim de bir canım var. Yanarsak beraber yanalım' dedim. Köyün neredeyse tamamı kaçtı. İplerini kestik, kurtulsunlar diye. Ama yine de bazılarının ayakları yandı, yaralı kurtuldular.
''EVİN KREDİ BORCU DAHA YENİ BAŞLAMIŞTI''
Manavgat yangınında, Hacıisalı köyündeki ev ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. Manavgat'ta yaşamak isteyen oğlu için ilçeye taşınarak krediyle ev alan emekli Ahmet Kılıç'ın, içini tamamen yenilediği köydeki evi kül oldu. Kılıç, "Kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık. 3-4 saat içinde tamamen yandı. Manavgat'tan aldığım evin kredi borcu daha yeni başlamıştı. Hem köydeki evimiz yandı hem ilçedeki evimizin borcu duruyor" dedi.
''YILLARCA EMEK VERDİM, BURADAKİ AĞAÇLARI BEN BÜYÜTTÜM''
Marmaris yangınından en çok etkilenen Osmaniye mahallesinde yaşayan 72 yaşındaki Beşgül Aydın, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle güçlükle yürümesine rağmen, kuyudan çektiği suyla alevlere müdahale etti. Aydın, "Herkes mahalleyi terk etti. 50 yıldan beri buradayım. Yıllarca emek verdim, buradaki ağaçları ben büyüttüm. Neden evimi terk edeyim?" dedi.
SABAH MUHABİRLERİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Sabah muhabiri Zeynel Yaman ve foto muhabiri Murat Şengül, haber yapmak için Göğü mevkiindeki yangın alanına gittiği sırada, bir anda yükselen alevlerin arasında kaldı. Dumandan etkilenen ekibe, acil yardım ekipleri tıbbi müdahalede bulundu.
Sabah muhabiri Zeynel Yaman o anları A Haber'de şu sözlerle anlattı:
''İtfaiye erleriyle alevlere maruz kaldığımız bir ortamdayız. Küçük bir alev bir anda yangına dönüşüp etrafınızı sarabiliyor. Dün yangın bölgesine gittik. Biz gittiğimizde ağaçlar yüksek alevli değildi. Dakikalar içinde ağaçlar alev aldı ve bir yangının içerisinde kaldık. Yaşanan durumu anlatmak çok zor. Herkes fedakarlıkla burada mücadele gösteriyor.''
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