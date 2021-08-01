Sabah muhabirleri alevlerin arasında kaldı! O fotoğrafın perde arkasını A Haber'de anlattı

O anları anlatan Aydın, "Hayvanlarım çocuklarım gibi. Oğluma, 'Hayvanlarımın da bir canı var, benim de bir canım var. Yanarsak beraber yanalım' dedim. Köyün neredeyse tamamı kaçtı. İplerini kestik, kurtulsunlar diye. Ama yine de bazılarının ayakları yandı, yaralı kurtuldular.