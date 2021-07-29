Orman yangınlarının arkasında PKK var! ‘’PKK konsept değiştirdi’’
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özarslan, orman yangınlarının arkasında PKK’nın olduğunu, örgütün konsept değiştirerek, ekolojik terörizm stratejileri uyguladığını söyledi.
A Haber ekranlarında yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınları ele alındı.
Program konuğu MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özarslan, yangınların arkasında PKK'nın olduğunun altını çizerek, çarpıcı ifadeler kullandı.
Özarslan'ın açıklamaları şu şekilde:
Sıcakların artmasıyla birlikte bir taraftan yanlış ağaç dikimi, öbür taraftan pikniklerin, sıcakların artmasıyla birlikte yaygınlaşması ve burada ortaya çıkan birtakım ihmaller, zaman zaman yine karşılaştığımız ormanlık alanları iskana açma amacıyla birtakım sabotajlar vs ile birlikte yine bu yakın dönemde yaşanması beklenen kuraklıkla ilgili de olabilir yangınların sebebi. Ama iş dönüp dolaşıp, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır uğraştığı terörizm meselesine geliyor ve birtakım terör örgütlerinin de bu yangınları organize ettiklerini biliyoruz. Bunların başında da tabii ki PKK terör örgütü geliyor.
''25 YILLIK GEÇMİŞİ VAR''
PKK terör örgütü burada klasik, bildiğimiz terörizm yöntemlerinin dışında bir yöntem uyguluyor. Bu da yeni değil aslında, yaklaşık 25 yıllık bir geçmişi var.
''EKOLOJİK TERÖRİZM''
Terörizm dediğimiz kavram, klasik bir şiddet hareketinden nasıl ayrılır? Siyasi bir saikle, siyasi bir maksatla hareket etmek yoluyla diğer klasik şiddet hareketlerinden ayrılır. Burada da PKK'nın siyasi maksadı bellidir. Türkiye'yi bölmek ve daha sonra Türkiye'nin içinden bağımsız içinden bağımsız bir devlet çıkararak daha sonra 4 parçalı büyük bir Kürdistan oluşturmak. Bu da bir terörizm türüdür, buna bir ekolojik terörizm diyebiliriz.
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