Son dakika: Marmaris’teki yangından kahreden haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 1 vatandaşımız vefat etti
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Marmaris’te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun." dedi.
SON DAKİKA: Marmaris'te meydana gelen orman yanınından acı haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Pakdemirli, "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik." dedi.
"Başımız sağ olsun" mesajına yer veren Bakan Pakdemirli, "Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.