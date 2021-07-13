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HDP'li Pervin Buldan'dan CHP ve İYİ Parti'ye Millet İttifakı çıkışı: Bundan sonra kimse bizden aynı tavrı beklemesin

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Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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HDP'li Pervin Buldan'dan CHP ve İYİ Parti'ye Millet İttifakı çıkışı: Bundan sonra kimse bizden aynı tavrı beklemesin

31 Mart tarihinde Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti, HDP ile yapılan ittifakı her ne kadar gizlemeye çalışsa da bu konuda HDP'den açık bir şekilde ittifak yapıldığına dair mesajlar gelmeye devam ediyor. Gaziantep'te konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan açıklamasında "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi" ifadeleriyle ittifakı adeta itiraf ederken, "Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" sözleriyle ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'ye mesaj yolladı.

CHP ile HDP arasında 24 Haziran seçimlerinde başlayan iş birliği 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde üstü kapalı bir şekilde devam etti. CHP, HDP'nin yerel seçimlerde verdiği destek ile birlikte İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana gibi önem arz eden büyükşehirleri kazandı.

CHP VE İYİ PARTİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde yapılan ittifak her ne kadar CHP ve İYİ Parti tarafından gizlenmeye çalışılsa da HDP bu sözde gizli ortaklığı her defasında yüksek sesle dillendirmek kaçınmadı. Ancak CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yokmuş gibi bir tavır takınması HDP'de rahatsızlıklara neden oldu. Bu konuda HDP'li Pervi Buldan'dan ittifak konusunda yeni bir çıkış geldi.

"BUNDAN SONRA HİÇ KİMSE BİZDEN AYNI TAVRI BEKLEMESİN"

HDP'li Pervin Buldan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "Geçmişte özellikle son seçimlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir" diyerek yapılan ittifakı açık bir şekilde ifade etti.

İşte CHP-HDP ittifakına dair tüm detaylar İŞTE CHP-HDP İTTİFAKINA DAİR TÜM DETAYLAR
HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çıkışı HDP'DEN CHP VE İYİ PARTİ'YE İTTİFAK ÇIKIŞI

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