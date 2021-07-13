HDP'li Pervin Buldan'dan CHP ve İYİ Parti'ye Millet İttifakı çıkışı: Bundan sonra kimse bizden aynı tavrı beklemesin

CHP VE İYİ PARTİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde yapılan ittifak her ne kadar CHP ve İYİ Parti tarafından gizlenmeye çalışılsa da HDP bu sözde gizli ortaklığı her defasında yüksek sesle dillendirmek kaçınmadı. Ancak CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yokmuş gibi bir tavır takınması HDP'de rahatsızlıklara neden oldu. Bu konuda HDP'li Pervi Buldan'dan ittifak konusunda yeni bir çıkış geldi.