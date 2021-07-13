HDP'li Pervin Buldan'dan CHP ve İYİ Parti'ye Millet İttifakı çıkışı: Bundan sonra kimse bizden aynı tavrı beklemesin
31 Mart tarihinde Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti, HDP ile yapılan ittifakı her ne kadar gizlemeye çalışsa da bu konuda HDP'den açık bir şekilde ittifak yapıldığına dair mesajlar gelmeye devam ediyor. Gaziantep'te konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan açıklamasında "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi" ifadeleriyle ittifakı adeta itiraf ederken, "Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" sözleriyle ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'ye mesaj yolladı.
CHP VE İYİ PARTİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI
24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde yapılan ittifak her ne kadar CHP ve İYİ Parti tarafından gizlenmeye çalışılsa da HDP bu sözde gizli ortaklığı her defasında yüksek sesle dillendirmek kaçınmadı. Ancak CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yokmuş gibi bir tavır takınması HDP'de rahatsızlıklara neden oldu. Bu konuda HDP'li Pervi Buldan'dan ittifak konusunda yeni bir çıkış geldi.
"BUNDAN SONRA HİÇ KİMSE BİZDEN AYNI TAVRI BEKLEMESİN"
HDP'li Pervin Buldan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "Geçmişte özellikle son seçimlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir" diyerek yapılan ittifakı açık bir şekilde ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK SGK Bağkur emekli maaşları bayram önce yatacak mı? Zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatar mı?
- Emekli ikramiye ne zaman yatacak 2021? Kurban Bayramı emekli parası ayın kaçında yatar?
- JGK son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma 912 öğrenci alımı...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi ne zaman? Fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
- Açık öğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
- YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı?
- 6 yıl erken emekli olma fırsatı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta kulak kabarttı! En az 3600 ve 4800 gün primle...
- Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda köprüler ücretsiz, bedava mı?
- Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? 16 Temmuz-26 Temmuz Pazartesi...
- Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...