26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Tunus’ta neler yaşanıyor? Nahda Milletvekili Cemile Dıbış Al Ikseysıy A Haber'de anlattı: Tunus halkı bunu kabul etmeyecek ve direnecek
Son dakika haberi... Nahda Milletvekili Cemile Dıbış Al Ikseysıy, Tunus'ta yaşanan darbe girişimiyle ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ikseysıy, "Buna karşı çıkıyoruz ve karşı çıkmaya devam edeceğiz. Siyasi yollarla bunun çözülmesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanının kararı hukuka aykırı. Tunus halkı bunu kabul etmeyecek ve direnecek." dedi.