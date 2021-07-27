Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye'de aşılama programı hızla devam ediyor. Birinci doz aşısını olanların sayısı 39 milyonu geçerken, ikinci doz aşı olanları 30 milyona yaklaştı. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme Platformu illerin aşılanma oranını paylaştı. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası

Giriş Tarihi: 27.07.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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