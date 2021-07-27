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Haberler Galeri Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye'de aşılama programı hızla devam ediyor. Birinci doz aşısını olanların sayısı 39 milyonu geçerken, ikinci doz aşı olanları 30 milyona yaklaştı. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgilendirme Platformu illerin aşılanma oranını paylaştı. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası

Giriş Tarihi: 27.07.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 10:24
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Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Bakanlık il il Koronavirüs aşı sayılarını da yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun koronavirüs aşı sayıları haberimizin detayında.

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Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir...

PEKİ HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

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Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Adana: %60.35

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Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı! İstanbul, Ankara, İzmir...

Adıyaman: %55