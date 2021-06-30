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A Haber neden hedefte? A Haber'i kimler hedef gösteriyor? Basın meslek kuruluşları kurumumuza yapılan saldırılara neden sessiz?

A Haber dünyanın dört bir yanından bağlantılar, özel dosya haberler, uzman konuklar, güçlü muhabir ağı ile kamuoyunun takdirini topluyor. Ancak Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü konusundaki hassasiyeti nedeniyle halkı doğru bilgilendirme sorumluluğuyla hareket eden A Haber sürekli olarak baskı, algı ve engellemelere maruz kalıyor. Özellikle son dönemde kurumumuza yönelik yapılan saldırılar karşısında diğer medya kuruluşlarının sessizliğe de dikkat çekiyor. A Haber'e yönelik yapılan yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulunan isimler bu durumun nedenlerine ilişkin tespitlerde bulundu. Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yaptığı açıklamada "İYİ Parti A Haber'in ifşa ettiği kurguların ifşa edilmesini istemiyor. Yani halkı bu yalana inandırmak istiyor. A Haber ise haberin doğrusunu ortaya koyarak halka sunuyor." ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ise A Haber muhabirlerine yapılan fiziksel saldırılara yönelik "Bir taraftan meclis kürsülerinde toplantılarda uzlaşıdan bahsedeceğiz ondan sonra da gidip gazeteci döveceğiz. Bu insanlık olayı değildir." dedi. Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı ise konuya ilişkin "Bakıyorsunuz bir taraftan bazı saldırılar olunca görmezden geliyorlar, başka bir taraftan benzer muamelelerle karşı karşıya kalınca süsleyip sunuyorlar" yorumunda bulundu.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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A Haber neden hedefte? A Haber'i kimler hedef gösteriyor? Basın meslek kuruluşları kurumumuza yapılan saldırılara neden sessiz?

Dünyanın farklı bölgelerine yapılan sıcak bağlantılar, özel dosya haberleri, uzman konuklar, güçlü muhabir ağı ve editör kadrosuyla A Haber Türkiye'de kamuoyu tarafından takdir ediliyor. Halka doğru haber ulaştırma arzusunda olan A Haber, çoğu zaman baskı, algı ve engellemelere maruz kalıyor.

A Haber'e yönelik yapılan çirkin saldırıları Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı değerlendirdi.

İYİ PARTİ'NİN A HABER TAKINTISI

Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber'in hedef alınmasına yönelik "İYİ Parti'nin A Haber takıntısının tek nedeni var. Onlar bu provokasyonu yalanlar üzerinden götürmeye çalışıyor. İYİ Parti A Haber'in ifşa ettiği kurguların ifşa edilmesini istemiyor. Yani halkı bu yalana inandırmak istiyor. A Haber ise haberin doğrusunu ortaya koyarak halka sunuyor."

"A HABER DİYOR Kİ..."

"Neden A Haber'e karşı yapılan saldırılara diğer medya kuruluşlarının sesi çıkmıyor? Çünkü saldırının nereden geldiğine bakıyorlar. Aynı şeyi AK Parti yapsa yeri göğü inletirler. Ama A Haber olunca İYİ Parti olunca duymazlıktan geliyorlar. Çünkü tek takıntıları Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı. Gerçekleri söyleyenlerden rahatsız oluyorlar. A Haber de diyor ki İYİ Parti'nin yaptıkları doğru değil kurgu. Gerçeği de şu. Ama bu medya kuruluşlarının A Haber'e uygulanan sansürü görmezden gelmesi tarihe bir kara leke olarak geçecek." ifadelerini kullandı.

BUNLAR SİYASETEN PANİK BELİRTİSİDİR

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ise A Haber'e yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin "Gazeteciler de demokrasinin olmazsa olmaz unsurları. Şimdi siyasetçi bir taraftan özgür basın diyecek, öbür taraftan benim toplantıma şu medya grubu girmesin ya da şu gazeteci bana ters soru sormasın diyecek. Bunlar siyaseten panik belirtisidir. Bu siyaset değildir. Bir taraftan meclis kürsülerinde toplantılarda uzlaşıdan bahseceğiz ondan sonra da gidip gazeteci döveceğiz. Bu insanlık olayı değildir." dedi.

SALDIRILARI GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı ise A Haber'e yönelik saldırılara yönelik "Maalesef bu medya dernekleri alabildiğine taraf haline geldiler. Bakıyorsunuz bir taraftan bazı saldırılar olunca görmezden geliyorlar, başka bir taraftan benzer muamelelerle karşı karşıya kalınca basın mensupları bunları da alabildiğine süsleyip sunuyorlar." ifadelerini kullandı.

A Haber neden hedefte? A HABER NEDEN HEDEFTE?

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