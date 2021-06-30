A Haber neden hedefte? A Haber'i kimler hedef gösteriyor? Basın meslek kuruluşları kurumumuza yapılan saldırılara neden sessiz?

İYİ PARTİ'NİN A HABER TAKINTISI

Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber'in hedef alınmasına yönelik "İYİ Parti'nin A Haber takıntısının tek nedeni var. Onlar bu provokasyonu yalanlar üzerinden götürmeye çalışıyor. İYİ Parti A Haber'in ifşa ettiği kurguların ifşa edilmesini istemiyor. Yani halkı bu yalana inandırmak istiyor. A Haber ise haberin doğrusunu ortaya koyarak halka sunuyor."

"A HABER DİYOR Kİ..."

"Neden A Haber'e karşı yapılan saldırılara diğer medya kuruluşlarının sesi çıkmıyor? Çünkü saldırının nereden geldiğine bakıyorlar. Aynı şeyi AK Parti yapsa yeri göğü inletirler. Ama A Haber olunca İYİ Parti olunca duymazlıktan geliyorlar. Çünkü tek takıntıları Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı. Gerçekleri söyleyenlerden rahatsız oluyorlar. A Haber de diyor ki İYİ Parti'nin yaptıkları doğru değil kurgu. Gerçeği de şu. Ama bu medya kuruluşlarının A Haber'e uygulanan sansürü görmezden gelmesi tarihe bir kara leke olarak geçecek." ifadelerini kullandı.