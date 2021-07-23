Yarın Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılışının yıl dönümü!
Danıştay’ın kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla açılan Ayasofya’yı bir yılda 3 milyondan fazla insan ziyaret etti. Yarın, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılışının yıl dönümü. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Keşan'a aktardı.
Geçen yıl 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii, yeni tip koronavirüse rağmen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görmeye devam etti. Ayasofya'nın ibadete açılmasının birinci yılında 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı.
A Haber muhabiri Mahmut Keşan'ın canlı yayında anlattıkları:
"Ayasofya'ya her zaman olduğu gibi bugün de yoğun bir ilgi var. Turistler ve İstanbullular hem bayram ziyareti hem de Ayasofya'yı görmek için buraya akın etti.
Aslında Ayasofya'da her gün bu kalabalığı görmek mümkün. İnsanlar buraya akın ediyor ve hatıra fotoğrafı çekiliyor. Şu anda da binlerce kişi Cuma namazı için buraya geldi.
Aslında yarın çok önemli bir tarih. Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılışının yıl dönümü olacak. Bir yılda Ayasofya'ya 3 milyonun üzerinde ziyaretçi geldi. Buraya hafta içleri 5 bin hafta sonları 13 bin civarı insan geliyor.
Camide şu anda 5 vakit namaz kılınabiliyor. Yüzlerce kişi burada birlikte saf tutup namaz kılıyor. Bazı saat dilimlerinde caminin kapıları kapatılıyor hem yoğunluk azaltılıyor hem temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu kalabalık ziyaretçi akını sırasında koronavirüs tedbirleri unutulmuyor."
Öte yadan İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz, "Koronavirüs salgını nedeniyle belirlenen kurallarda camide görevlilerin yönlendirmesiyle vatandaşlar camiyi sorunsuz bir şekilde ziyaret etti." dedi.
Ayasofya'nın tüm insanlığın ortak değeri olduğunun altını çizen Yavuz, şöyle devam etti:
"Bu topraklar için ifade ettiği anlam çok büyük. Taşıdığı değer insanların buraya yönelmesine neden oluyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, açılışının birinci yılında ciddi manada büyük ilgi vardı.
Açılışının ilk gününden itibaren camiye hem ulusal hem de uluslararası ziyaretler oldu. Bu ziyaretler sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadık.
Ziyaretçiler, salgın şartları altında cami içerisinde fazla yoğunluk oluşmasın diye, bir grubun ziyareti bittikten sonra diğer grup içeriye alındı.
Camide pandemi kurallarına vatandaşlarımız da uydu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifine hafta içleri günlük 5 bin, hafta sonları günlük 12 bin civarında ziyaretçi geldi. Ayasofya-i Kebir Camii, açılışının birinci yılında 3 milyon üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Salgının olumsuz şartları bittikten sonra bu sayı daha da artacaktır."
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