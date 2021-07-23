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Trabzon ve Hatay'dan sonra şimdi de Şile'de A Haber'e saldırı
Şile'ye habere giden A Haber ekibine cankurtaranlar saldırdı!
A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve A Haber kameramanı Ayhan Arıtürk, İstanbul Şile'de denizde kaybolan kişileri arama çalışmalarını
takip ediyordu.
İki gün boyunca bölgeden gelişmeleri aktaran A Haber ekibi canlı yayın hazırlığı yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, cankurtaranların saldırısına uğradı.
Önce sözlü tacizde bulunan cankurtaranlar, daha sonra ekibin üzerine yürüdü ve tartaklamaya başladı.
Hakaretler savuran cankurtaranlar, A Haber kameramanı Ayhan Arıtürk'ü yere düşürerek defalarca tekmeledi.
Ayhan Arıtürk yaralandı. Saldırı sırasında, kamera ve yayın cihazları da kullanılmaz hale geldi
Görevi başındra saldırıya uğrayan A Haber ekibi darp raporu alarak, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Peki onlarca ulusal ajans ve televizyon ekibinin görev yaptığı bölgede neden A Haber hedef alındı?
Bu ilk değildi. Tek amacı haberi doğru en hızlı şektilde seyircisine ulaştırmak olan A Haber daha önce de CHP ve İYİ Partililerin hedefi olmuştu.