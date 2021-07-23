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Trabzon ve Hatay'dan sonra şimdi de Şile'de A Haber'e saldırı

A Haber
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Giriş: 23.07.2021 18:39
Güncelleme:23.07.2021 18:39
Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. Cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti, defalarca tekmelenen kamerman ise saldırganlardan şikayetçi oldu. Daha önce Tabzon ve Hatay'da da benzer saldırılar olmuştu.

Şile'ye habere giden A Haber ekibine cankurtaranlar saldırdı!

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve A Haber kameramanı Ayhan Arıtürk, İstanbul Şile'de denizde kaybolan kişileri arama çalışmalarını
takip ediyordu.

İki gün boyunca bölgeden gelişmeleri aktaran A Haber ekibi canlı yayın hazırlığı yaparken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, cankurtaranların saldırısına uğradı.

Önce sözlü tacizde bulunan cankurtaranlar, daha sonra ekibin üzerine yürüdü ve tartaklamaya başladı.

Hakaretler savuran cankurtaranlar, A Haber kameramanı Ayhan Arıtürk'ü yere düşürerek defalarca tekmeledi.

Ayhan Arıtürk yaralandı. Saldırı sırasında, kamera ve yayın cihazları da kullanılmaz hale geldi

Görevi başındra saldırıya uğrayan A Haber ekibi darp raporu alarak, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Peki onlarca ulusal ajans ve televizyon ekibinin görev yaptığı bölgede neden A Haber hedef alındı?

Bu ilk değildi. Tek amacı haberi doğru en hızlı şektilde seyircisine ulaştırmak olan A Haber daha önce de CHP ve İYİ Partililerin hedefi olmuştu.

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