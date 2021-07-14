Kılıçdaroğlu aday olmayacak mı? CHP Genel Başkanı'nın son açıklamalarına "dostlar" ne diyecek?

PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEYİ HEDEFLİYORLAR

Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısındaki açıklamalarında parlamenter sistem vurgusu yaptı.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili ''Cumhurbaşkanının bir temsil makamı olacağı ve yetkilerini başbakana meclise devredeceği yönünde CHP ve İYİ Parti'li bir sistem tasarımı var.'' değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda istekli olduğunu pek çok kez dile getirirken İYİ Parti'nin de tutumu merak ediliyor.

Bu süreçte Millet İttifakı'nın bir araya gelip cumhurbaşkanı adaylarını açıklaması bekleniyor.