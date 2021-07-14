Kılıçdaroğlu aday olmayacak mı? CHP Genel Başkanı'nın son açıklamalarına "dostlar" ne diyecek?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarıyla millet ittifakında cumhurbaşkanı aday tartışması muammaya dönüştü. Kılıçdaroğlu kimi tarif etti? Aday olmayacak mı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında bir aday profilini ''Millet ittifakının adayı 83 milyonu kucaklayacak, partili olmayacak ve eğer cumhurbaşkanı seçilirse yetkilerini başbakana ve parlamentoya devredecek..'' sözleriyle anlattı.
Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı ile ilgili ne söyledi? Kılıçdaroğlu kimi tarif etti? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş değerlendirdi.
PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEYİ HEDEFLİYORLAR
Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısındaki açıklamalarında parlamenter sistem vurgusu yaptı.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili ''Cumhurbaşkanının bir temsil makamı olacağı ve yetkilerini başbakana meclise devredeceği yönünde CHP ve İYİ Parti'li bir sistem tasarımı var.'' değerlendirmesini yaptı.
Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda istekli olduğunu pek çok kez dile getirirken İYİ Parti'nin de tutumu merak ediliyor.
Bu süreçte Millet İttifakı'nın bir araya gelip cumhurbaşkanı adaylarını açıklaması bekleniyor.
HDP BU SEÇİMLERDE NASIL BİR TAVIR ORTAYA KOYACAK?
HDP'nin birlikte fotoğraf verilmemesi halinde Millet İttifak'ından çekilmesi bekleniyor.
HDP eş başkanı Pervin Buldan ''Kimse bizden destek beklemesin'' sözleriyle millet ittifakına gözdağı verdi.
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