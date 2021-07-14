Uçaklarda bayram yoğunluğu! Biletler günler öncesinden tükendi
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala havalimanlarında da yoğunluk başladı. Öyle ki uçak biletlerinin çoğu günler öncesinden tükenirken bilet fiyatları oldukça yükseldi. Peki son durum ne? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bilet satışlarında adeta patlama yaşandı.
Kurban Bayramı yoğunluğundan kaçmak isteyen vatandaşlar şimdiden tatil için yola koyuldu.
A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderek oradaki son durumu şu ifadelerle aktardı:
''10 milyon kişinin seyahati söz konusu. Bayram öncesi havalimanlarında yoğunluk başladı.
Bazı günler ve bazı rotalar içi özellikle Kurban Bayramı'nın birinci günü için biletler tükendi.''
BİLET FİYATLARI UÇTU!
Bazı günlerde müsaitlik olduğuna değinen A Haber muhabiri Kutludağ, biletlerin neredeyse 900 TL'ye kadar yükseldiğini dile getirdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Satış patlaması yaşandı tavana vurdu! İkinci el otomobilde dikkat çeken değişim! Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai...
- Bayram öncesi ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobilde ÖTV indirimi 2021 olacak mı? ÖTV matrahı değişiyor mu?
- Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe günü Yurtiçi, Aras, MNG, ve PTT kargo çalışacak mı?
- 15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri
- MEBBİS son dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak?
- SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...
- Zamlı memur maaşı yattı mı? 2021 Temmuz ayı memur maaşları ne zaman yatacak? e-Bordro ile maaş sorgulama!
- KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama: 2021 ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Yerleşen adaylar...
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Resmen açıklandı!
- 14 Temmuz evde bakım parası yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ödeme takvimi...
- EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...
- YÖK son dakika: Üniversite yaz okulu ne zaman başlayacak? Üniversite yaz okulu online, yüz yüze mi olacak?