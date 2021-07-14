Arnavutköy halkı yeni metro hattını bekliyor! Metro için çalışma yok

A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, "Metro yok, ihtiyaç var. 3 vesait değiştiriyorum metro gelsin artık. Minibüslere mahkumuz. Çok zorlanıyoruz, çok vakit geçiyor. Lütfen bir an önce yapsınlar. Minibüsler çok kalabalık metro harika olur." diye konuştu.

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