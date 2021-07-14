Arnavutköy halkı yeni metro hattını bekliyor! Metro için çalışma yok
İstanbul'da metro ihtiyacının bir hayli fazla olduğu bölgelerin başında Arnavutköy geliyor. Ancak bölgeyle ilgili 2016'da çizilen metro hattı Arnavutköy-Sultangazi metro projesi için hala kazma vurulmadı. Seçim öncesi verilen vaatlerin tutulmadığını söyleyen vatandaşsa İBB yönetimine tepkili.
İstanbul'un yoğun nüfuslu bölgelerinden olan Sultangazi-Arnavutköy güzergahına hala metro gelmedi.
Metro hattının projesi 2016'da çizildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçim öncesi yaptığı tüm konuşmalarda, hattı hizmete sokacaklarını vadetti. Lakin geride kalan iki yılda, hiçbir bir adım atılmadı.
Sultangazi-Arnavutköy metro hattı önemli bir ihtiyacı karşılayacak. 15 km uzunluğundaki bu hatta günde 45 bin yolcu taşınacak.
Beş duraklı olması planlanan metro hattı, Taşoluk'tan Mescid-i Selam'a kadar uzanacak. Bu yüzden de bölge halkının gözü kulağı İBB yönetiminde.
A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, "Metro yok, ihtiyaç var. 3 vesait değiştiriyorum metro gelsin artık. Minibüslere mahkumuz. Çok zorlanıyoruz, çok vakit geçiyor. Lütfen bir an önce yapsınlar. Minibüsler çok kalabalık metro harika olur." diye konuştu.
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