15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak A Haber'e konuk oldu "15 Temmuz'da kardeşimi şehit eden katil başçavuş mahkemede anneme bakarak kahkaha attı"

"PİŞMAN OLAN İNSAN..."

"Anne yüreği sonuçta. Oğlunun katilini görüyor ve ağlamaktan başka çaresi yok o an ve bildiğiniz kahkaha attık. Pişman olan insan başını eğer kandırıldık der. Kandırılsalardı anneme karşı mahcup olurlardı. Benim anneme destek olmam gerekirken o an ben de yıkıldım."