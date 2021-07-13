15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak A Haber'e konuk oldu "15 Temmuz'da kardeşimi şehit eden katil başçavuş mahkemede anneme bakarak kahkaha attı"
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan 15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak kardeşini şehit eden sözde başçavuş ile mahkemedeki diyaloglarını anlattı. Ayabak, mahkeme salonunda annesinin ağladığı esnada, FETÖ'cü başçavuşun başı dik bir şekilde şehidin annesine bakarak kahkaha attığını ifade etti.
15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına annesiyle birlikte konuk oldu.
180 KİŞİ ARASINDAN TESPİT ETTİK
Kardeşini şehit eden katili 180 şüpheli dosyasından tespit ettiğini söyleyen Gülbeyaz Ayabak, şehit Mahir Ayabak'ın katili kişi ile mahkemede karşı karşıya geldiklerini ifade etti.
ANNEME BAKARAK BAŞI DİK BİR ŞEKİLDE KAHKAHA ATTI
Mahkeme salonunda annesinin ağlamaya başladığını söyleyen Gülbeyaz Ayabak, bu esnada katilin annesine bakarak kahkaha attığını ve başı dik bir şekilde güldüğünü ifade etti.
"PİŞMAN OLAN İNSAN..."
"Anne yüreği sonuçta. Oğlunun katilini görüyor ve ağlamaktan başka çaresi yok o an ve bildiğiniz kahkaha attık. Pişman olan insan başını eğer kandırıldık der. Kandırılsalardı anneme karşı mahcup olurlardı. Benim anneme destek olmam gerekirken o an ben de yıkıldım."
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