14 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Karadeniz'de tehlike: Rip akıntısı! Nelere dikkat edilmeli?

Karadeniz'de tehlike: Rip akıntısı! Nelere dikkat edilmeli?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2021 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021
ABONE OL
Karadeniz'de tehlike: Rip akıntısı! Nelere dikkat edilmeli?

Tatil sezonun başlamasıyla boğulma vakaları da arttı. Uzmanlar da özellikle Karadeniz'deki 'Rip Akıntısı'na karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Peki rip akıntısına karşı ne yapmak lazım?

Yaz mevsimiyle birlikte deniz sezonu açıldı. Uzmanlar, rip akıntısına karşı uyardı. Hırçın dalgalarıyla bilinen Karadeniz'de görülen rip ya da diğer adıyla çeken akıntı, iyi yüzücüler için bile tehlike oluşturuyor.

Karadeniz'de boğulma vakaları artarken rip akıntısının hakim olduğu bölgede can kurtaran ekipleri tatbikatlarını sahil kesimlerinden sürdürüyor.

Ahaber mikrofonuna konuşan vatandaş şu ifadeleri kullandı:

''Emniyet şeridini geçmemeye çalışıyoruz. Kıyıda yüzüyoruz, zaten Karadeniz'in suyuna pek güven olmaz herkes bunu bilir.''

PEKİ RİP AKINTISINA KARŞI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Can kurtaran rip akıntısına kapılma durumunda ne yapılması gerektiğini ''Suyun üstünde durmaya çalışacağız, herhangi bir hareket yapmadan saya veya sola yüzmeye çalışacağız.'' İfadeleriyle anlattı.

Vatandaşlar akıntıya kapılmamak için emniyet şeridini geçemeden enine yüzdüklerini belirtti.

Son dakika: Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı SON DAKİKA: ŞİLE'DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN 5 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA