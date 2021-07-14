Karadeniz'de tehlike: Rip akıntısı! Nelere dikkat edilmeli?
Tatil sezonun başlamasıyla boğulma vakaları da arttı. Uzmanlar da özellikle Karadeniz'deki 'Rip Akıntısı'na karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Peki rip akıntısına karşı ne yapmak lazım?
Yaz mevsimiyle birlikte deniz sezonu açıldı. Uzmanlar, rip akıntısına karşı uyardı. Hırçın dalgalarıyla bilinen Karadeniz'de görülen rip ya da diğer adıyla çeken akıntı, iyi yüzücüler için bile tehlike oluşturuyor.
Karadeniz'de boğulma vakaları artarken rip akıntısının hakim olduğu bölgede can kurtaran ekipleri tatbikatlarını sahil kesimlerinden sürdürüyor.
Ahaber mikrofonuna konuşan vatandaş şu ifadeleri kullandı:
''Emniyet şeridini geçmemeye çalışıyoruz. Kıyıda yüzüyoruz, zaten Karadeniz'in suyuna pek güven olmaz herkes bunu bilir.''
PEKİ RİP AKINTISINA KARŞI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Can kurtaran rip akıntısına kapılma durumunda ne yapılması gerektiğini ''Suyun üstünde durmaya çalışacağız, herhangi bir hareket yapmadan saya veya sola yüzmeye çalışacağız.'' İfadeleriyle anlattı.
Vatandaşlar akıntıya kapılmamak için emniyet şeridini geçemeden enine yüzdüklerini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Resmen açıklandı!
- 14 Temmuz evde bakım parası yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ödeme takvimi...
- EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...
- YÖK son dakika: Üniversite yaz okulu ne zaman başlayacak? Üniversite yaz okulu online, yüz yüze mi olacak?
- AÖL telafi sınavı ne zaman 2021? Açık lise sınavları hangi tarihte yapılacak?
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEBBİS ile BİLSEM sonuçları bugün açıklanır mı?
- POMEM sınav yerleri açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranı...
- Emeklilik müjdesi! Flaş detay dikkat çekiyor! Yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik...
- 2021-2022 Süper Lig fikstürü belli oldu mu? Derbiler kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte, derbi tarihleri...
- Ve son dakika açıklandı! Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Ödemeler kayıttan düşecek...
- Sıfır araba fiyatları türbülansa girdi! Uçak modu kapandı! İşte Fiat, Renault, Opel, Toyota fiyat listesi...
- 2021 Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?