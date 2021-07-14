Karadeniz'de tehlike: Rip akıntısı! Nelere dikkat edilmeli?

Yaz mevsimiyle birlikte deniz sezonu açıldı. Uzmanlar, rip akıntısına karşı uyardı. Hırçın dalgalarıyla bilinen Karadeniz'de görülen rip ya da diğer adıyla çeken akıntı, iyi yüzücüler için bile tehlike oluşturuyor.

Karadeniz'de boğulma vakaları artarken rip akıntısının hakim olduğu bölgede can kurtaran ekipleri tatbikatlarını sahil kesimlerinden sürdürüyor.