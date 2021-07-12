15 Temmuz’da ihaneti durduran kahramanlar! Peki o gün neler yaşandı?

Kimse korkmasın kimse bu vatana bir şey yapamaz. 3-5 tane çapulcuya bu vatanı teslim etmeyeceğiz. Benim oğlum vatanına, dinine aşık Cumhurbaşkanımızın da hayranı olan bir çocuktu. Şehit olmak istiyordu ve buna ulaştı. Mekke'ye gittim orada Kur'an okurken gözüm daldı oğlumu sağ omzumdan hissetim. Oğlum her yerde koruma gibi benim yanımda.