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15 Temmuz’da ihaneti durduran kahramanlar! Peki o gün neler yaşandı?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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15 Temmuz’da ihaneti durduran kahramanlar! Peki o gün neler yaşandı?

Türkiye bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimine tanık oldu ve karanlık bir gece yaşadı. Demokratik yönetimi ve milli iradeyi hedef alan bu darbe girişiminde, 251 vatandaşımız şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı. 60 yıllık hesabın bir gecede görüldüğü, 15 Temmuz ihanetinin 5'inci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. O gece, halk darbecilere karşı çetin bir mücadele verdi. Kimi şehit oldu kimi gazi..

Peki o gün neler yaşandı? 15 Temmuz'da ihanete barikat olan isimler ve şehidimizin babası A Haber'e özel açıklamalar yaptı.

15 Temmuz Hafıza Müzesi… Şehitlerimize ait birçok anıyı barındırıyor. Hain girişimin üzerinden tam 5 yıl geçti. A Haber olarak o günden bugüne aslan unutmadık ve unutturmayacağız.

15 Temmuz gazisi Kemal Karavuş

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bizlerin böyle önemli bir olayı halkımıza ve dünyaya unutturmamız lazım ki darbeler zamanı yaşadığımız acılar tekrar etmesin. Üzerinden 5 yıl geçti ama hala hafızalarda ilk günkü gibi duruyor. Bizim yaşadıklarımız hafızalarımızdan silinmiyor.

Çocuğumun doğum zamanı gelmişti, dışarıda bir şeyler oluyor. Eşim "çıkma" dedi bana doğum sancısı yaşadığını söyledi. Kendisini kandırıp dışarı çıktım ve meydanlarda en öndeydim ve videolar çekiyordum. Asker benim silah zoruyla telefonumu aldı.

Ben omzumdan yaralandım, benim su kanalında geçirip hastaneye götürdüler. Ben onların hiçbirini tanımıyordum. Biz orada bir millet olmayı ve bir olmayı öğrendik.

Şehit Onur Kılıç'ın babası Yüksel Kılıç

Allah'a şükürler olsun benim adım şehit Onur Kılıç'ın babası Yüksel Kılıç olarak anılıyor. Oğlum bizim sülalemizden 3 şehidimiz. Rabbimize şükürler olsun bizler bu gururla yaşıyoruz. Bu vatan için canımızı her zaman vermeye hazırız.

Hainler şunu bilsin ki bir daha böyle bir şeye kalkıştıkları zaman kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Allah'a şükürler olsun hain babası olarak 83 milyonun karşısına çıkmadım, şehit babasıyım. Biz bu millet için her zaman ölmeye hazırız.

Kimse korkmasın kimse bu vatana bir şey yapamaz. 3-5 tane çapulcuya bu vatanı teslim etmeyeceğiz. Benim oğlum vatanına, dinine aşık Cumhurbaşkanımızın da hayranı olan bir çocuktu. Şehit olmak istiyordu ve buna ulaştı. Mekke'ye gittim orada Kur'an okurken gözüm daldı oğlumu sağ omzumdan hissetim. Oğlum her yerde koruma gibi benim yanımda.

15 Temmuz derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç

Hain darbe kalkışması milletimizin feraseti ile engellendi. Kıyamete kadar bizim kötüyle mücadele devam edecek. Bizim bu mücadelede nerede durduğumuz çok önemli. Milletimiz nasıl bir duruş sergileyeceğini çok iyi biliyor.

Başka ülkelerin ve içimizdeki hainlerin hesapları farklı olabilir ama bizler vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve dinimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

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