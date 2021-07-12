15 Temmuz şehidinin babası tüyleri diken diken etti! ‘’Eyvah, ülkem 100 yıl geriye gitti’’
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına kahraman 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazileri katıldı. 15 Temmuz şehidi Onur Ayanoğlu’nun babası İhsan Ayanoğlu, hain darbe girişiminin yapıldığı o gece şehit oğluyla aralarında geçen diyaloğu anlattı. Ayanoğlu’nun ‘’O gece TRT’deki hain bildiriyi izleyinceye kadar bütün kanalları seyrettim, o bildiriyi dinleyince; eyvah! Ülkem 100 yıl geriye gitti dedim’’ sözleri tüyleri diken diken etti.
15 Temmuz şehidi Onur Ayanoğlu'nun babası İhsan Ayanoğlu, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını A Haber'de anlattı.
İhsan Ayanoğlu şu ifadeleri kullandı:
Eğer gerçekçi olmak ve doğru konuşmak gerekirse o gece biz ne yaptığımızı bilmiyorduk. İlahi kudret, Rabbimiz bize o gece öyle bir şuur verdi. Ben çocuklarımı saat 21.30 – 22.00'a kadar mahalleye kadar getirttim. Fakat iki evladım da o gece eve girmediler.
''EYVAH! ÜLKEM 100 YIL GERİYE GİTTİ''
Saat 20.45'te olayı öğrendim, olayları TV'den takip ediyorum, anlamaya çalışıyorum. Ta ki TRT'deki o hain bildiriyi izleyinceye kadar bütün kanalları seyrettim, o bildiriyi dinleyince 'eyvah dedim ülkem 100 yıl geriye gitti' ne yapacağımı bilemez bir şekilde, kararsız olarak eşe dosta telefon ettim.
ŞEHİT OĞLUYLA ARALARINDA GEÇEN DİYALOĞU ANLATTI
En son saat 23.45'te rahmetli oğlum telefon etti. Dedi ki 'baba ve hem benim hem de kardeşimin şarjı bitiyor, bize şarj aleti getirir misiniz?' ben de nerede olduklarını sordum. Bana Cumhurbaşkanımızın evinin önünde Kısıklı'da olduklarını söyledi. Ben de tamam oğlum geliyorum dedim. O gece bana emretti, hayatı boyunca böyle bir şey yapmayan çocuk, bana emretti. Eşimi aldım saat 12'ye çeyrek kala Cumhurbaşkanımızın evinin önüne çıktım. Orada şarj aletini verdim evladıma, annesine ve bana sarıldı. Demek ki veda ediyormuş. Gazi olan küçük oğlumu hiç görmedim orada.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı?
- 6 yıl erken emekli olma fırsatı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta kulak kabarttı! En az 3600 ve 4800 gün primle...
- Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda köprüler ücretsiz, bedava mı?
- Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? 16 Temmuz-26 Temmuz Pazartesi...
- Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...
- Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 12 Temmuz Kabine kararları...
- 500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...
- Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Temmuz ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
- Galatasaray PSV maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme maçı ayın kaçında? Aslan tur peşinde...
- Başkan Erdoğan ulusa sesleniş açıklamaları canlı izle: Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 bayram tatili ne zaman başlıyor?