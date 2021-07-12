15 Temmuz şehidinin babası tüyleri diken diken etti! ‘’Eyvah, ülkem 100 yıl geriye gitti’’

İhsan Ayanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Eğer gerçekçi olmak ve doğru konuşmak gerekirse o gece biz ne yaptığımızı bilmiyorduk. İlahi kudret, Rabbimiz bize o gece öyle bir şuur verdi. Ben çocuklarımı saat 21.30 – 22.00'a kadar mahalleye kadar getirttim. Fakat iki evladım da o gece eve girmediler.

''EYVAH! ÜLKEM 100 YIL GERİYE GİTTİ''

Saat 20.45'te olayı öğrendim, olayları TV'den takip ediyorum, anlamaya çalışıyorum. Ta ki TRT'deki o hain bildiriyi izleyinceye kadar bütün kanalları seyrettim, o bildiriyi dinleyince 'eyvah dedim ülkem 100 yıl geriye gitti' ne yapacağımı bilemez bir şekilde, kararsız olarak eşe dosta telefon ettim.