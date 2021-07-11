15 Temmuz ihanetine barikat olan gazi Tezgelen: Çıplak ellerimizle vatanımızı kurtardık
Türkiye bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimine tanık oldu ve karanlık bir gece yaşadı. 15 Temmuz ihanetinin gecesinde, gazi olan Yahya Tezgelen, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tezgelen, "Şükürler olsun evim yok ama vatanım vardı. Çıplak ellerimizle vatanımızı kurtardık." dedi.
15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da gazi olan Yahya Tezgelen, o geceyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar 7 ameliyat olan Tezgelen, iki ameliyat daha olacağını belirterek "Ayağımın yüzde 40'ı çalışmıyor. Olsun, vatanım var ve aslan gibi Cumhurbaşkanım var" dedi.
Tezgelen; 15 Temmuz'da dünyada hiçbir ülke vatandaşının yapamayacağını yaptıklarına dikkat çekerek "Şükürler olsun evim yok ama vatanım vardı. Çıplak ellerimizle vatanımızı kurtardık. Bu yapılanlar ilkokul lise ve üniversitelerde ders olarak verilmeli Türk milletinin büyüklüğü nesillerce anlatılmalı" ifadelerini kullandı.
İşte gazi Tezgelen'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Evimin önünde otururken yeğenim 'Dayı Genelkurmay Başkanı esir alınmış' diye bağırdı. Eve koştum ve televizyonu açtım. Başbakan 'Bu bir kalkışma' dedi. O güne kadar darbeyi sadece babamdan dinletmiştim ve rahmetli babam hep 'Eminönü Meydanı'nda 100 kişi toplansak Menderes'i asamazlardı' diye bahseder ve hep gözleri dolardı. O an babamın söylediklerini düşünerek tişört, şort ve terlikle sokağa çıktım. "Asker kışlaya, Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan atarak Taksim Meydanı'nda caminin yanına geldik. O sırada selalar verilmeye başlandı. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öldüğünü düşündük ve yüzlerce insan dizlerinin üzerine çöktü ve ağlamaya başladık! 5 dakika sonra doktor ablam Huriye Tezgelen aradı. Ağlamaklı bir ses tonuyla "Reis canlı yayına çıktı. Hayatta. Sakın ölmeden dönme' dedi. O anki mutluluğum tarif edilemez!
Harbiye'den yoğun bir ateş başladı, çığlıklar falan derken polis 'Abi yere yat vurulmuşsun' dedi. Ayağım kandan görünmüyordu. 4 polis beni sürükleyerek uzaklaştırdı ve ilk müdahaleyi orada yaptılar. Polis, 'Ağabey sakin ol kurşun girmiş, çıkmış' dedi. Benim ilk söylediğim söz 'Reis hayatta mı?' oldu. Ambulanslar geldi. Bir ambulansta 8 kişi vardı ve ambulansa ateş ettiler. Polis, 'Siz nasıl hainlersiniz. Savaşta bile ambulansa ateş edilmez' dedi. Şişli Etfal Hastanesi'ne girdiğimizde durum içler acısıydı. Her yer kan içindeydi.
Şükürler olsun ki Reis'in dik duruşu bize daha büyük cesaret ve öz güven verdi. Şükürler olsun ki o geceye kadar asgari ücretle çalışan ve bir evi olmayan Yahya Tezgelen'in vatanı vardı. Dünyada hiçbir ülke vatandaşının yapamayacağını yaptık ve çıplak ellerimizle vatanımızı kurtardık.
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