15 Temmuz ihanetine barikat olan gazi Tezgelen: Çıplak ellerimizle vatanımızı kurtardık

Harbiye'den yoğun bir ateş başladı, çığlıklar falan derken polis 'Abi yere yat vurulmuşsun' dedi. Ayağım kandan görünmüyordu. 4 polis beni sürükleyerek uzaklaştırdı ve ilk müdahaleyi orada yaptılar. Polis, 'Ağabey sakin ol kurşun girmiş, çıkmış' dedi. Benim ilk söylediğim söz 'Reis hayatta mı?' oldu. Ambulanslar geldi. Bir ambulansta 8 kişi vardı ve ambulansa ateş ettiler. Polis, 'Siz nasıl hainlersiniz. Savaşta bile ambulansa ateş edilmez' dedi. Şişli Etfal Hastanesi'ne girdiğimizde durum içler acısıydı. Her yer kan içindeydi.

Şükürler olsun ki Reis'in dik duruşu bize daha büyük cesaret ve öz güven verdi. Şükürler olsun ki o geceye kadar asgari ücretle çalışan ve bir evi olmayan Yahya Tezgelen'in vatanı vardı. Dünyada hiçbir ülke vatandaşının yapamayacağını yaptık ve çıplak ellerimizle vatanımızı kurtardık.