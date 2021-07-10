Annelerin pençesi PKK’nın sırtında! 2 aile daha evladına kavuşacak
Evlatları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti sonuç vermeye devam ediyor. 2 aile daha evladına kavuşacak. Fatma Akkuş'un kızı ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi güvenlik güçlerine teslim oldu. Kızına kavuşacak olan Fatma Akkuş'un A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ özel açıklamalarda bulundu.
Annelerin terör örgütü PKK'ya karşı verdiği mücadele sonuç veriyor. Annelerin çocukları bir bir güvenlik güçlerine teslim oluyor. 201 yılında PKK tarafından dağa kaçırılan Songül Akkuş örgütten kaçarak teslim oldu.
Fatma Akkuş'un A Haber'e özel yaptığı açıklamalar:
"Çok sevinçliyim, çok mutluyum bugünleri gösteren Allah'a şükürler olsun. Orada bekleyerek oturarak çocuklarımızı geri kazandık. Evlat nöbetine katılmayan ailelere sesleniyorum. Evlerde oturup ağlamayın gelin mücadele edin.
Mücadele edin ki o çocuklar dağdan insinler. Yeter artık bu analar-babalar ağlamasın. Ben çok mutluyum, dünyalar benim oldu. Ben oraya gittiğimde çok ümitliydim ve kızıma kavuştum biraz uzun sürdü ama kavuştuk.
6 sene acı çektim, 2 sene bekledim. Allah'a şükürler olsun onların elinden evladımı aldım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İçişleri bakanı Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize çok destek oldular, bizi yalnız bırakmadılar.
Onların elemanları var. Benim kızım 12 gün bir tekstil firmasında çalıştı orada beynini yıkayıp kaçırdılar. Sabah işe gönderdim bir daha gelmedi ama sonunda onu kurtardık."
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