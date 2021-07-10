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A Haber muhabiri temizlenen denize dalış yaptı! Fark gözler önüne serildi

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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A Haber muhabiri temizlenen denize dalış yaptı! Fark gözler önüne serildi

Marmara Denizi’nde yapılan müsilaj temizliğinde bir ay geride kaldı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, müsilajdan temizlenen Marmara Denizi’ne dalış yaptı ve su altı kamerasıyla son durumu görüntüledi.

A Haber ekipleri Marmara Denizin'de müsilaj hakim olduğundan beri durumu yakından takip etti ve gelişmeleri anlık olarak aktardı. İlk kez sualtındaki deniz salyasını A Haber görüntüledi.

Çalışmalar sonuç verdi. Marmara Denizi dünden daha mavi ve daha temiz. İşte deniz salyasından temizlenmiş Marmara Denizi. A Haber'in su altı kamerasıyla böyle görüntülendi.

7 Haziran tarihinde müsilajın sardığı Pendik'ten denize dalan A Haber ekiplerinden Çağdaş Evren Şenlik 9 Temmuz'da yine aynı yerden dalış yaptı. 1 ayda neler değiştiğini gözler önüne serdi.

Aynı noktada su bulanıklığı gözükürken müsilajın yüzeyden temizlendiğini dikkatleri çekti. A Haber'e konuşan, Su Altı Teknolojisi Öğretim Görevlisi Hayati Yağlı, "Yapılan çalışmalar etkisini gösterdi ve müsilajdan eser kalması. Diplerde temiz durumda. Şu anda yağış sonrası bir bulanıklık var." dedi.

Hayati Yağlı, "Şu anda müsilajdan eser yok. Son zamanlarda yağan yağmur suları denizi bulandırmış. Suyun altında görüş az derecede ve birkaç metreyi geçmiyor. Ama müsilaj konusunda yapılan temizlik çalışmaları etkisini göstermiş." diye konuştu.

Müsilaj kabusunun yeniden oluşması durumunda temizlik çalışması için ekipler hazır bekletiliyor.

A Haber ekranlarına yansıyan görüntü

A Haber ekranlarına yansıyan görüntü

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