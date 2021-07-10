A Haber muhabiri temizlenen denize dalış yaptı! Fark gözler önüne serildi

A Haber ekipleri Marmara Denizin'de müsilaj hakim olduğundan beri durumu yakından takip etti ve gelişmeleri anlık olarak aktardı. İlk kez sualtındaki deniz salyasını A Haber görüntüledi.

Çalışmalar sonuç verdi. Marmara Denizi dünden daha mavi ve daha temiz. İşte deniz salyasından temizlenmiş Marmara Denizi. A Haber'in su altı kamerasıyla böyle görüntülendi.