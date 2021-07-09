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Başkan Erdoğan ile görüşen aileler A Haber’e konuştu: Allah onu başımızdan eksik etmesin

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Başkan Erdoğan ile görüşen aileler A Haber’e konuştu: Allah onu başımızdan eksik etmesin

Sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP il binası önünde 2 yıldır evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Diyarbakır aileleri A Haber'e konuştu. Başkan Erdoğan ile görüşen aileler A Haber’e  özel açıklamalarda bulundu ve “Allah onu başımızdan eksik etmesin. Buraya gelerek bizi çok mutlu etti.” diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları evlat nöbetinde bulunan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "PKK'nın, bu HDP'nin tüm bunların evlat diye bir derdi yok. Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ile görüşen aileler ise A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aileler, "Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Buraya gelerek bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.

İşte ailelerin A Haber'e yaptığı açıklamalardan öne çıkan ifadeler:

"Başkanı Erdoğan'a da söyledim. HDP benim çocuğumu bıraksın. PKK benim çocuğumu götürmedi, HDP benim çocuğumu alıp onlara teslim etti. Başkan Erdoğan'ın bize yardımcı olmasını istedim. Başkan Erdoğan'ın gelmesine çok sevindim.

Bu da diğer siyasi partilere örnek olsun. Diğer siyasi partiler de bunu iyice öğrensin. Bize bu süreçte en büyük desteği Başkan Erdoğan verdi. Onlar da Erdoğan'ı örnek alsınlar. Ailelere yardım etsinler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden gurur duyduk. Onun ziyareti bizi cesaret verdi. Bu ziyaret bizler için çok güzel oldu. Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederiz. Allah onu eksik etmesin, iyi ki var. Biz sonuna kadar buradayız. Bu çadır buradan kalkmayacak.

Bize çocuklarımız için büyük bir mücadele verdiklerini söyledi. İnşallah çocuklarımızı kurtaracağız. Hepimiz için büyük bir umut oldu.

Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah ondan bin kat razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Geldi ve ziyaret etti. Allah'ın izniyle biz çocuklarımıza kavuşacağız.

Ben Hakkari Şemdinli'den geldim. Onlar bizler için buraya geldi. Bizleri çok mutlu ettiler. Allah izniyle devletimizin gücüyle bizi çocuklarımıza kavuşacağız."

''HDP'nin, PKK'nın evlat diye bir derdi yok!'' ''HDP'NİN, PKK'NIN EVLAT DİYE BİR DERDİ YOK!''
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİYARBAKIR ANNELERİ'NE ZİYARET

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