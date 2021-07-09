Başkan Erdoğan ile görüşen aileler A Haber’e konuştu: Allah onu başımızdan eksik etmesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları evlat nöbetinde bulunan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "PKK'nın, bu HDP'nin tüm bunların evlat diye bir derdi yok. Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ile görüşen aileler ise A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aileler, "Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Buraya gelerek bizleri çok mutlu etti." diye konuştu.