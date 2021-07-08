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Zülfü Livaneli’nin Baykal’ı hedef alan sözleri! AK Parti ve MHP’den ayrıştırıcı dile tepki geldi

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Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Zülfü Livaneli’nin Baykal’ı hedef alan sözleri! AK Parti ve MHP’den ayrıştırıcı dile tepki geldi

CHP eski Milletvekili Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal ile ilgili "Tipik bir Sünni, Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez." açıklamasına AK Parti ve MHP'den peş peşe tepkiler geldi. Livaneli'nin ayrıştırıcı ifadeleri tehlikeli ve antidemokratik olarak nitelendirildi.

CHP eski Milletvekili Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal ile ilgili "Tipik bir Sünni, Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez." açıklamasına siyasiler kayıtsız kalmadı.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin eleştiri oklarının hedefinde Zülfü Livaneli vardı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, ayrıştırıcı dile tepkisi sert oldu.

Bülent Turan, "Tipik Sünni ifadesinin neyi tekabül etiğini biliyoruz oysan bunlar çok tehlikeli yaklaşımlar biz inanları mezhebi dinine göre mesleğine asla değerlendirmeyiz. Livaneli'nin tipik Sünni demesi aslında bir intikam anlayışını içinde barındırıyor. CHP'nin geldiği yer tipik bir Sünni olmasın ama başka başka anlayışlar olsun demektir. Bu çok tehlikeli buluyorum biz insanlarımızı Türk, Kürt, Alevi ve Sünni diye ayırmamamız lazım. CHP'nin zaman zaman gizlemeye çalıştığı ön yargılarının bir yansıması olarak değerlendiriyorum." dedi.

MHP'li Sefer Aycan, "Livaneli gibi efsaneleştirilen demokratik aydın kisvesi altında gösterilen bir kişinin ne kadar anti demokratik ne kadar bölücü bakan bir kişi olduğunu gösteriyor. Hepimiz Türk milletini üyesiyiz. Din mezhep konusunda ayırıp yapmayız. Hepsini Türk milletinin üyesi olarak kabul ederiz. Livaneli genel başkanlık yapmış birisini aşağılamakta ötekileştirmekte kabul etmemekte hazmedemediğini itiraf etmiş durumda." şeklinde konuştu

AK Partili Metin Gündoğdu, "Tipik bir Sünni diyor bu söz incitici ve ayrıştırıcı bir cümle bunu Livaneli gibi birisinin kullanmasını çok doğru bulmadım. CHP'nin bir önceki genel başkanı Sunni olabilir farklı bir mezhepten olabilir bunları burada kaşımak doğru davranış değil." ifadelerini kullandı.

CHP'li Livaneli'nin açıklamaları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da gündemindeydi.

Karamollaoğlu, "Zülfü Livaneli'nin o açıklamalarının bir kısmının ne olduğu baktım. Pek anlayamadım. Şöyle bir tarifte bulundu benim dinlediğim bölümde. Bir ülkede demokrasi olabilmesi için bir ortanın bir sağı bir de solu olması icabet eder.

Yoksa demokrasiyi yoktur gibi bir ifade. Vay canına. Böyle bir demokrasi olmaz. Demokrasi fikir hüviyeti üzerine seçim hürriyeti üzerine inşaa edilir. Yaklaşımını garipsedim onu da ifade edeyim." diye konuştu.

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