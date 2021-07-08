Zülfü Livaneli’nin Baykal’ı hedef alan sözleri! AK Parti ve MHP’den ayrıştırıcı dile tepki geldi

Bülent Turan, "Tipik Sünni ifadesinin neyi tekabül etiğini biliyoruz oysan bunlar çok tehlikeli yaklaşımlar biz inanları mezhebi dinine göre mesleğine asla değerlendirmeyiz. Livaneli'nin tipik Sünni demesi aslında bir intikam anlayışını içinde barındırıyor. CHP'nin geldiği yer tipik bir Sünni olmasın ama başka başka anlayışlar olsun demektir. Bu çok tehlikeli buluyorum biz insanlarımızı Türk, Kürt, Alevi ve Sünni diye ayırmamamız lazım. CHP'nin zaman zaman gizlemeye çalıştığı ön yargılarının bir yansıması olarak değerlendiriyorum." dedi.