08 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Bebek arabasını sürerken çocuğu düşürdü

Bebek arabasını sürerken çocuğu düşürdü

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
ABONE OL
Bebek arabasını sürerken çocuğu düşürdü

İstanbul Bahçelievler'de genç bir çift korku dolu anlar yaşadı. Baba, bebek arabasını sürerken içindeki içindeki çocuğu yere düşürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik Uzmanı Melih Himmetoğlu, A Haber'de ebeveynlere kritik uyarılarda bulundu.

Baba, bebek arabasını sürerken çocuğu yere düşürdüğü o anlarda kameralar kayıttaydı.

Bebek arabasını sürerken çocuğu düşürdü

İstanbul Bahçelievler'de bir baba, bebek arabasını sürerken bir işyerine girmek istedi. Tam da bu sırada çocuk arabadan yere düştü.

Bebek arabasını sürerken çocuğu düşürdü

Kısa süreli şok geçiren baba neye uğradığını şaşırırken ağlayan bebeğin yardımına çevredeki bir vatandaş koştu. Hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebek arabasını sürerken çocuğu düşürdü

Güvenlik Uzmanı Melih Himmetoğlu, A Haber'de ebeveynlere kritik uyarılarda bulundu.

Bebek arabasını sürerken çocuğu düşürdü

EBEVEYNLERE HAYATİ UYARI

Himmetoğlu, "Çocuklar trafikteki en masum paydaşlar. Onların güvenliğinden ebeveynler ya da emanet edildikleri kişiler sorumlu. Oraya kemer bir güvenlik nedeniyle bir önlem olarak konmuş ki bunun bir sebebi var mutlaka takılması ve kullanılması lazım. Bu kazalar ucuz atlatılmış kazalar. Bir aracın altına da yuvarlanabilir o çocuk." dedi.

Bebek arabasını sürerken çocuğu düşürdü

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA