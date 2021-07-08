Bebek arabasını sürerken çocuğu düşürdü

EBEVEYNLERE HAYATİ UYARI

Himmetoğlu, "Çocuklar trafikteki en masum paydaşlar. Onların güvenliğinden ebeveynler ya da emanet edildikleri kişiler sorumlu. Oraya kemer bir güvenlik nedeniyle bir önlem olarak konmuş ki bunun bir sebebi var mutlaka takılması ve kullanılması lazım. Bu kazalar ucuz atlatılmış kazalar. Bir aracın altına da yuvarlanabilir o çocuk." dedi.