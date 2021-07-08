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İstanbul’da “Beyaz Toz” endişesi! Plastik fabrikasından çıkan atık tedirgin ediyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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İstanbul’da “Beyaz Toz” endişesi! Plastik fabrikasından çıkan atık tedirgin ediyor

İstanbul'da bir plastik fabrikasının bacasından çevreye beyaz renkte toz salınıyor. Zararlı olduğu iddia edilen toz nedeniyle penceresini dahi açamayan çevre sakinleri ise yetkililerden çözüm bekliyor.

Burası Kartal'da bulunan cumhuriyet mahallesi tam orta yerinde bir fabrika bulunuyor.

Yükselen toz bulutları yerleşim yerine geliyor ve vatandaşlar pencerelerini bile açamıyor mahalleli bu duruma bir çözüm istiyor.

Plastik fabrikasının neden olduğu hava kirliliğine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Zararlı olduğu iddia edilen tozlar fabrikanın çevresinde bulunan evlerin camlarına, bitkilere ve araçların üzerine çöküyor.

A Haber mikrofonlarını konuşan vatandaşlar, "Hem gürültü kirliliği var hem toz kirliliği var. Fabrikanın 3 tane emisyon bacasının olduğu söylendiği yerden beyaz toz bulutu yükseliyor muhteşem bir toz bulutu oluyor." dedi.

Vatandaşlar, "Çevredeki insanların söylediği 20 yıldır aynı şikayet var bu firma şehir dışı diye konumlandırılmış ama yıllar içinde mahalle içinde yer almış. Pandemi nedeniyle zaten 1.5 yıldır evden çalışıyorum pencereleri açamıyoruz balkonda oturamıyoruz içeri beyaz tozlar geliyor. Camları pencereleri açamıyoruz zaten uzun süre açıp havalandırıp tekrar kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Evlerinin camlarını açamamaktan dert yanan çevre sakinleri, özellikle yağmurlu günlerde sokaktan beyaz renkli su aktığını söylüyor. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri yetkililerden bir an önce konuyla ilgili çözüm bekliyor.

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