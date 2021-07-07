Baykal’ı hedef alan Livaneli’ye siyasilerden sert tepki: Sözde sanatçı
Eski CHP milletvekili ve sanatçı Zülfü Livaneli'nin "CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart" açıklamasının yankıları sürüyor. Livaneli'nin "Baykal Kürtleri ve Alevileri sevmez” açıklamasına Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül ve Savcı Sayan gibi isimler sert tepki gösterdi.
Bir dönem CHP'de milletvekili yapan sanatçı Zülfü Livaneli tartışmanın fitilini ilk olarak "CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart." sözleriyle başlattı.
"FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Bülent Ecevit'tir" diyen Zülfü Livaneli, Ecevit'in soldan hoşlanmayan, Tipik Türk milliyetçisi olduğunu öne sürdü. CHP'li Livaneli'nin bu açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi.
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in kurucu olduğu DSP'den Livaneli'ye tepki geldi. Genel Başkan Önder Aksakal, Livaneli'nin amacına dikkati çekti.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Sayın Livaneli gibi kendilerini söylemiş olmasını hayretle karışlıyorum. Bunda bilinçsizlik değil olsa olsa kasıt olabilir." dedi.
Önder Aksakal, "Bu tür söylem kılıçdaroğlu mesaj gönderiyor ya da bir cumhurbaşkanı adayı diye mesaj gönderiyor. Milliyetçi ulusal duruşu sergileyen Deniz Baykal ve Bülent Ecevit karalayarak elde edebileceğin yanlış hesap bu yöntem doğru yöntem değil. Solcu adam dürüst adamdır yalan söylemez." diye konuştu.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kıbrıs Fatihi Bület Ecevitimiz için söylemiş olduğu sözleri esefle kınıyorum kendisine iade ediyorum." dedi.
Mustafa Sarıgül, "Geçmişte parlementoda birlikte milletvekili yaptığı dönemde Baykal ile omuz omuza verdiği dönemde bunları neden söylememiştir. Şimdi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Baykal ile ilgili bunları söylüyor. Anadolu insanlar yüzüne karşı konuşur. Savunmasız insanlara karşı bu tip yapılan konuşmaları Türkiye Değişim Partisi olarak ret ediyoruz." diye konuştu.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Baykal'ı Türk düşmanı Alevi düşmanı olduğu yönünde tezleri öne sürmeye çalışıyorlar. Bugünde Baykal'a büyük bir operasyon yapılıyor. Bunu da en son konuşacak kişi Zülfü Livanelidir. Livaneli insanlık adına da insanlık duygularını yok etmiştir." dedi.
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