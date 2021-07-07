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AK Parti seçmenini hedef alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasi münafık! CHP'nin tarihinde kronik İslam düşmanlığı var

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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AK Parti seçmenini hedef alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasi münafık! CHP'nin tarihinde kronik İslam düşmanlığı var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden AK Parti seçmenini hedef alıyor? Kılıçdaroğlu ve CHP’nin din karşıtlığı neden? Muhalefet yalan siyasetiyle neyi amaçlıyor? Kaos ile "erken seçim" planı mı? İttifak mı, terörü meşrulaştırma çabası mı? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy veren seçmeni hedef aldı. "AK Parti'ye oy veriyorsan günah işliyorsun" dedi. Kılıçdaroğlu neden seçmeni hedef alıyor? Amacı ne? Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin din karşıtlığı neden? Muhalefet yalan siyasetiyle neyi amaçlıyor? Kaos ile "erken seçim" planı mı? İttifak mı, terörü meşrulaştırma çabası mı? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı: CHP'nin tarihine baktığımız zaman, kronik bir İslam düşmanlığı var.

Bu Kılıçdaroğlu'nun siyasi meczupluğunun son halkası diyebilirim. Daha önce de öğretmenler gününde öğretmenlerimizi hedef almıştı. Halen iktidarın peşinde giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem demişti. Çiftçilerimizi hedef almıştı. Neredeyse tüm meslek gruplarını hedef almıştı. Ona göre AK Parti'ye oy veren vatandaş iyi münasip müspet vatandaş değil maalesef.

"CHP'NİN TARİHİNDE KRONİK İSLAM DÜŞMANLIĞI VAR"

Meclis Başkanımız siyasi bunak tabirini kullanmıştı. Şimdi ben de siyasi meczup diyeceğim meczup iyi bir şey. Kılıçdaroğlu bu saatten sonra ancak ve ancak siyasi münafık olur. Çünkü CHP'nin tarihine baktığımız zaman kronik bir İslam düşmanlığı var. Bakıyoruz her seçim yaklaştığında namaz kılmaya başlıyorlar, başörtülü adaylar getirip göstermeye başlıyorlar, İslam'dan Kur'an'dan bahsetmeye başlıyorlar.

Kılıçdaroğlu siyasi çaresizliğin siyasi sıkışmışlığın etkisiyle her gün biraz daha saldırganlaşıyor. Senin geçmişinde günah işler İslam karşıtlığı varken sana mı kaldı bugün günahı sevabı hesaplamak.

BAŞBAĞLAR KATLİAMI VE PKK GERÇEĞİ

PKK katliamlarının birçoğu sivil katliam ve Kürtleri katletmiştir PKK. Bu katliamlar PKK'nın vahşi yüzünü gösteriyor. Başbağlar'da köyün etrafını çeviriyor ve o gün 27 kişiyi kurşuna diziyorlar. 14 çocuğu kurşuna dizdi. Böyle bir vahşi örgütten bahsediyor.

ERKEN SEÇİM DAYATMASI

Millet bizden refah seviyesinin 20 yıldır olduğu gibi biraz daha artırılmasını istiyor. Dış politikada güçlü Türkiye'nin devamını istiyor. Millet TOGG'u istiyor. Milli muharip uçağımızı istiyor. Doğal gaz kaynaklarının bir an önce çıkarıp vatandaşa ulaşmasını istiyor. Kimsenin seçimle ilgili bir derdi yok. Sadece CHP ve zillet ittifakı pandemi bitmeden bir seçime gidebilir miyiz telaşında. Birinci amaç bu ikinci sebep ise Kılıçdaroğlu'nun siyasi sıkışmışlığıdır.

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