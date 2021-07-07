AK Parti seçmenini hedef alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasi münafık! CHP'nin tarihinde kronik İslam düşmanlığı var

"CHP'NİN TARİHİNDE KRONİK İSLAM DÜŞMANLIĞI VAR"

Meclis Başkanımız siyasi bunak tabirini kullanmıştı. Şimdi ben de siyasi meczup diyeceğim meczup iyi bir şey. Kılıçdaroğlu bu saatten sonra ancak ve ancak siyasi münafık olur. Çünkü CHP'nin tarihine baktığımız zaman kronik bir İslam düşmanlığı var. Bakıyoruz her seçim yaklaştığında namaz kılmaya başlıyorlar, başörtülü adaylar getirip göstermeye başlıyorlar, İslam'dan Kur'an'dan bahsetmeye başlıyorlar.

Kılıçdaroğlu siyasi çaresizliğin siyasi sıkışmışlığın etkisiyle her gün biraz daha saldırganlaşıyor. Senin geçmişinde günah işler İslam karşıtlığı varken sana mı kaldı bugün günahı sevabı hesaplamak.