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Yalova’da evinde taciz şoku yaşayan kadın A Haber’e konuştu: Kendimi dışarı attım

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Yalova’da evinde taciz şoku yaşayan kadın A Haber’e konuştu: Kendimi dışarı attım

Yalova’da yaşayan 30 yaşında bir çocuk annesi Meral Güven'in evine tacizci dadandı. Balkondan birinin tırmandığını gören genç kadın, hemen evden çıktı. Şahsı eski kocası ve sevgilisinin evden çıkarmak için parayla tuttuğu iddia ediliyor.

Yalova'da daha önce defalarca kendisini taciz eden ve son olarak evine gizlice giren şahsın yakalanmasını isteyen Meral Güven A Haber'e konuştu.

Meral Güven, "Pergüleden ses duydum, yatak odasından kalkıp baktım bir kişinin pergüle çıkıp açık olan camdan girmeye çalıştığını fark ettim." ifadelerini kullandı.

Meral Güven, "Ben daha o içeri girmeden kendimi dışarı attım. 'Ben eski eşimin kız arkadaşından gaza geldim o beni yönlendirdi' dedi. Ama tabi affetmemek gerek." ifadelerini kullandı.

Zanlının eve girdiği ânlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

F.Y kendisine müdahale etmek isteyen komşuların elinden kurtularak olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen jandarma şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Zanlı güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Kaçış anından bir görüntü

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