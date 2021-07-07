Deniz Baykal'ı hedef alan Zülfü Livaneli'ye 'insanda biraz vicdan olur' diyerek özür çağrısı yaptı

CHP) eski milletvekillerinden Zülfü Livaneli'nin açıklamaları deprem etkisi yarattı. Livaneli'nin eski genel başkanlardan Deniz Baykal'ı hedef alan açıklamalarına eski vekil Mehmet Sevigen ateş püskürdü. Cumhuriyet Halk Partisi 'inde () eski milletvekillerinden'nin açıklamaları deprem etkisi yarattı. Livaneli'nin eski genel başkanlardan'ı hedef alan açıklamalarına eski vekilateş püskürdü.

Baykal, dönemin partide önemli görevlerde yer alan Sevigen, yaşanan olayla ilgili A Haber'e konuştu:

BU KADAR KİN BİR İNSANIN YÜREĞİNE NASIL SIĞAR?

Yıllardır kader birliği yaptığını bir insanın aradan 7 yıl geçmesine rağmen böyle gerçek dışı iddialarla gündeme getirmesi çok çirkin. Yaşanan olayları o zaman gündeme getirmeliydi. Deniz Bey ve biz eski arkadaşları olarak çok üzüldük. Zülfü Bey, Deniz Bey ile parlamentoda birlikte görev yaptılar. Deniz Bey'in bütün düşüncesini biliyor, Kürtleri, Alevileri sevmemek ne demek? Bunu söylemek için insanın aklının bir karış yukarıda olması lazım ya da çok kinci olması lazım. Bu kadar kin nefret sanatçı bir insanın yüreğine nasıl sığar. Deniz Baykal ile görüştüm, Livaneli'nin açıklamalarına çok üzüldüğünü söyledi.