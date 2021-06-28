“HALK TV” kavgası! Uğur Dündar ve Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal birbirine girdi
CHP medyasında kara para aklama ve buhar edilen 40 milyon TL gündemdeki sıcak yerini korurken Uğur Dündar ile Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal birbirine girdi. Uğur Dündar’ın ‘emekçiler kullanılıyor’ iddiasına Aslı Baykal "Her zaman tek kuruş almadım diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı." diye cevap verdi.
Son dönemde Artı 1 kanalı ile adı skandallarla anılan Uğur Dündar, bir skandalın daha içinde. 7 yıl süreyle çalıştığı HALK TV için emekçilerin kullanıldığını ve 31 Mart seçimleri sonrası kapının önüne koyulduğunu iddia eden Dündar, HALK TV'den neden ayrıldığını açıkladı.
Dündar "Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım." açıklamasında bulundu.
ASLI BAYKAL DA DÜNDAR'A SALLADI
Son dönemde adı kara paralarla anılan Uğur Dündar'a Aslı Baykal cevap verdi. Uğur Dündar'ın kendisini sosyal medya hesabından engellediğini belirten Aslı Baykal, "The Marmara Otelde yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz,reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz. Her zaman tek kuruş almadım diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı."
YILMAZ ÖZDİL'LE NE OLMUŞTU?
Kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) CHP'ye yakın Artı Bir TV'nin kuruluşunda etkisi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yandaş gazeteci Yılmaz Özdil, söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuş, "Korkmaz'ın kime hangi televizyonu kurdurduğunu bildiğini ve konunun ABD'de geçen iddianamede" yer aldığını ortaya atmıştı.
Uğur Dündar, Özdil'in açıklamalarına ateş püskürmüştü. Uğur Dündar, Özdil'i "Karşıma çıkma fena yaparım. Sen nasıl olur da benim namusuma laf edersin" diyerek tehdit etmişti. Özdil daha sonra yaptığı manidar paylaşımda, "Yani kanal kiminmiş" diyerek Dündar'a bir göndermede bulunmuştu.
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