“HALK TV” kavgası! Uğur Dündar ve Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal birbirine girdi

Uğur Dündar, Özdil'in açıklamalarına ateş püskürmüştü. Uğur Dündar, Özdil'i "Karşıma çıkma fena yaparım. Sen nasıl olur da benim namusuma laf edersin" diyerek tehdit etmişti. Özdil daha sonra yaptığı manidar paylaşımda, "Yani kanal kiminmiş" diyerek Dündar'a bir göndermede bulunmuştu.

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