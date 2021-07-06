Çanakkale halkından CHP'ye kaçak büfe tepkisi! Belediye Başkanı ve kızı...

Başka bir vatandaş ise özel yer olmasını hedef alarak yaptığı konuşmada, "CHP belde başkanının kızı olmak sıfatıyla özel bir yer tahsis edilmiş. Özel olduğu belli. Bütün satıcılar köprünün öbür tarafındayken buna özel bir verilmiş. Bu da konuyu anlatıyor." ifadelerine yer verdi.