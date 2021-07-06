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Çanakkale halkından CHP'ye kaçak büfe tepkisi! Belediye Başkanı ve kızı...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Çanakkale halkından CHP'ye kaçak büfe tepkisi! Belediye Başkanı ve kızı...

Çanakkale'de vatandaşlar CHP'li belediye başkanının kaçak büfe skandalına tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, kızı için kaçak büfe ve elektrik çektiren CHP'li başkana "İllegal bir şeye ruhsat mı verilir?" ifadeleriyle isyan etti.

Çanakkale Belediye Başkanı ve kızlarının da kaçak büfe skandalında isimleri geçiyor. Mahalle sakinleri izinsiz ve ruhsatsız olarak konulan dondurma tezgahı için vatandaşların tepkisi her geçen gün büyüyor.

Kaçak büfeye tepki gösteren bir vatandaş A Haber mikrofonuna "İllegal bir şeye ruhsat verilir mi? Kaçak elektrik için kablo çektiler. Başkanı aradım ve durumu söyledim. 'Tamam ben durduracağım' dedi." şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş ise özel yer olmasını hedef alarak yaptığı konuşmada, "CHP belde başkanının kızı olmak sıfatıyla özel bir yer tahsis edilmiş. Özel olduğu belli. Bütün satıcılar köprünün öbür tarafındayken buna özel bir verilmiş. Bu da konuyu anlatıyor." ifadelerine yer verdi.

Mahalle sakinleri önce imza toplayarak belediye başkanına gitti. Vatandaşlar kaçak büfenin kaldırılması taleplerinin karşılık bulamaması üzerine ilgili makamlara yazı yazarak davalarının peşine düştü.

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