01 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Yalan siyasetinin hedefi Türkiye'yi parçalamak mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanmış bir projeyi uyguluyor

Yalan siyasetinin hedefi Türkiye'yi parçalamak mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanmış bir projeyi uyguluyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
ABONE OL
Yalan siyasetinin hedefi Türkiye'yi parçalamak mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanmış bir projeyi uyguluyor

Zaman ayarlı yalanlar, sosyal medya üzerinden çarpıtmalar... Milli iradeye doğrultulan yeni silah sosyal medya mı? Cumhur İttifakı'na karşı karanlık operasyonların adresi neresi? Manipülatif medya'nın amacı ne? Esas amaç yeni bir kalkışma planı mı? Yalan terörüyle mücadele ne olmalı, neler yapılmalı? AK Parti Ordu Milletvekili Metin GündoğduTakvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında, "Dışarıdan ve içeriden birtakım sözler aldığı anlaşılan CHP, giderek daha pervasız, yıkıcı ve ahlaksız bir şekilde Türkiye'nin demokrasisine, ekonomisine, geleceğine kastediyor. bu yıkım siyasetinin adı yalan terörüdür" dedi. Peki yalan terörünün hedefi ne? Kimler tarafından yönlendiriliyor? AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: CHP'nin sadece bugün değil geçmişte de yalan siyaseti ile belli bir yol aldığını görüyoruz. Ama CHP 1960'larda yaptığı işte Adnan Menderes'e dönük yalan haberlerle 60 sonrası neler yaşandığını hep beraber Türk siyasi tarihi şahittir. Bugün bunların attığı yalanlarla ortaya koyduğu yalan haberlerle bir yere varılamayacağını artık Türkiye toplumu da biliyor.

"TÜRK TOPLUMUNU APTAL YERİNE KOYMAYA KALKTI"

Çünkü bunların geçmişinde yalan olduğu için yalanla bir yere varamayacaklarını gördük. Kılıçdaroğlu'nun Katar yalanını devam ettirmesi Türk toplumunu aptal yerine koymaya kalkışması çok çirkin bir davranıştır. Bu yalanlara asla bu millet inanmaz.

SOSYAL MEDYAYI KULLANARAK YIPRATMA HAREKETİ

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: CHP'nin izlediği bir strateji var. Bunun merkezi Washington, Berlin ve Paris'tir. Buralarda uzun zamandan beri yeni dünya düzeni kurulurken bütün insanların asosyal duruma getirilmesi cep telefonlarına bağlı hale getirilmesi iletişimdeki gelişmeler üzerine psikolojik harp teknikleri değiştirildi. Doğrudan doğruya sosyal medyayı kullanarak bir yıpratma hareketi var.

"HAZIRLANMIŞ PROJEYİ UYGULUYOR"

Kemal Bey verilen suflelerle hazırlanan programlarla beraber kendilerine sunulmuş hazırlanmış bir projeyi uyguluyor. Bu psikolojik harp tekniklerini uygulayarak belli noktalarda iktidarı Başkan Erdoğan'dan başlayarak bakanlığına inerek güncel olayları getirerek birçok da yeni gelişmeleri de bahane ederek yıpratma hareketidir.

"BİR MUHALEFET BOŞLUĞU VAR"

Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar: Demokrasiyeler nasıl tehlikeye düşer? Sağlıklı bir şekilde muhalefet iktidar ilişkisi olmazsa tehlikeye düşer. Şu anda ciddi anlamda bir muhalefet boşluğu vardır. İktidar yerindedir ama muhalefet partisi ne yazık ki farklı bir stratejiyle siyaset yapma yolunu tercih etmiştir. Muhalefet partisinin bu tercihi ise demokrasimizi ciddi anlamda sıkıntıya sürüklemektedir.

Protokol üzerinden siyasi operasyon PROTOKOL ÜZERİNDEN SİYASİ OPERASYON
Hedef Türkiye'yi parçalamak mı? HEDEF TÜRKİYE'Yİ PARÇALAMAK MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA