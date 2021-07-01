Yalan siyasetinin hedefi Türkiye'yi parçalamak mı? A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmeler: Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanmış bir projeyi uyguluyor

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: CHP'nin sadece bugün değil geçmişte de yalan siyaseti ile belli bir yol aldığını görüyoruz. Ama CHP 1960'larda yaptığı işte Adnan Menderes'e dönük yalan haberlerle 60 sonrası neler yaşandığını hep beraber Türk siyasi tarihi şahittir. Bugün bunların attığı yalanlarla ortaya koyduğu yalan haberlerle bir yere varılamayacağını artık Türkiye toplumu da biliyor.