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Son dakika: AK Parti'den Hayvan Hakları Yasa Tasarısı açıklaması! Meclis'e sunuldu

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Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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Son dakika: AK Parti'den Hayvan Hakları Yasa Tasarısı açıklaması! Meclis'e sunuldu

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. Ünal yaptığı açıklamada "Kara ve su sirkleri yasaklanıyor. Petshoplarda kedi, köpek satışının önüne geçiliyor." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamada "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hayvanları Koruma Kanun teklifimizi bugün TBMM Başkanlığına sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kanun teklifinin gün içinde Meclis'e sunulacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, "Hayvanlar mal statüsünden çıkarılarak, canlı statüsüne getiriliyor. Hayvanların refahını sağlamak, hayvanların sahiplerinin borcu yüzünden icralık olması ve mal statüsünde olması çıkarılıyor." dedi.

AK Partili Ünal açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak. Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek ve terkleri yaptırıma bağlanacak. Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Ünal, düzenlemenin ayrıntılarını da paylaştı.

Ünal, düzenlemeyle birlikte hayvanlara zarar vermeyle ilgili suç kapsamında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Buna göre, artık hayvanlar 'mal' statüsünden çıkarılıp 'canlı' olarak sayılacak.

Hayvanların icra konusu olması da ortadan kalkacak.

SAHİPLİ-SAHİPSİZ AYRIMI KALKIYOR

Teklifle sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı ortadan kalkıyor. Ünal, sahipli ya da sahipsiz nesli tükenmekte olan bir hayvanı öldürme, acımasız muamelede bulunma, hayvan dövüştürme fiilerinin suç olarak düzenlendiğini söyledi.

YUNUS PARKLARINA YASAK

Ünal, kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesinin yasaklanacağını açıkladı.

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