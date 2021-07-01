Son dakika: AK Parti'den Hayvan Hakları Yasa Tasarısı açıklaması! Meclis'e sunuldu

AK Partili Ünal açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak. Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek ve terkleri yaptırıma bağlanacak. Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek.