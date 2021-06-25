Bingöl'deki 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin tüm detaylar! Bölgede artçılar kaç şiddetinde olacak? Marmara'da deprem bekleniyor mu? Okan Tüysüz A Haber'de yorumladı
Bingöl'de yaşanan deprem büyük panik yaratırken, Prof.Dr Okan Tüysüz depreme ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Depremin yaşandığı bölgenin önemine değinen Tüysüz, gelecekte de bu bölgede depremlerin yaşanabileceğini ifade etti. Hasar gören binalara ilişkin vatandaşları uyaran Tüysüz, Marmara bölgesinde deprem beklentisine de değindi. "Küçük şiddette deprem olması sonrasında yaşanan enerji boşalması büyük depremin önüne geçiyor mu?" sorusuna da yanıt veren Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Prof.Dr Okan Tüysüz Bingöl'de yaşanan 5,2 büyüklüğünde depreme ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
KARLIOVA'DA İKİ FAY HATTI BİRLEŞİYOR
Türkiye'nin iki önemli fay hattı (Kuzey Anadolu- Doğu Anadolu) olduğunu ifade eden Prof.Dr. Okan Tüysüz, bu iki fay hattının Elazığ Karlıova'da bir araya geldiğini belirtti.
ÜÇGENİN İÇİNDE ÇOK SAYIDA HAT VAR
Karlıova'da bu iki fay hattının birleştiği noktada batıya doğru üçgen şeklinde bir alan olduğunu ifade eden Tüysüz, bu üçgenin içinde çok sayıda önemli fay olduğunu söyledi. Bugün olan depremin de bu üçgenin içerisinde meydana geldiğini ifade etti.
"TARİH BOYUNCA..."
Bölgenin deprem açısından son derece aktif olduğunu belirten Tüysüz, bölgede tarih boyunca 5 büyüklüğünde çok sayıda yaşandığını ifade etti.
GELECEKTE DE DEPREMLER OLACAK
"Bir bölgede geçmişte depremler olmuşsa gelecekte de aynı yerlerde deprem olma oranı yüksektir" diyen Tüysüz, gelecekte de bu bölgede depremler olabileceğini ifade etti.
HASAR GÖRMÜŞ YAPILAR DAHA FAZLA HASAR ALABİLİR
Bu depremin 4,3 düzeyinde artçıları olabileceğini söyleyen Tüysüz, bölgedeki vatandaşları uyardı. Tüysüz ,hasar görmüş bir yapıda artçılar ile daha fazla hasar yaşanabileceğini söyledi.
MARMARA İÇİN BİR DEPREM BEKLENTİMİZ VAR
"Marmara için bir deprem beklentimiz var" diyen Tüysüz, Doğu Anadolu'da bir depremin yaşabileceğini söyledi.
KÜÇÜK DEPREM OLUNCA ENERJİ BOŞALIYOR İDDİASI DOĞRU MU?
Türkiye'nin herhangi bir yerinde 5,0 büyüklüğünde depremlerin olmasının şaşırtıcı olmadığını söyleyen Tüysüz, "Küçük deprem olunca enerjinin boşalmasının büyük depremin önüne geçtiği" iddialarının da gerçek olmadığını ifade etti.
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