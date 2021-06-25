Bingöl'deki 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin tüm detaylar! Bölgede artçılar kaç şiddetinde olacak? Marmara'da deprem bekleniyor mu? Okan Tüysüz A Haber'de yorumladı

ÜÇGENİN İÇİNDE ÇOK SAYIDA HAT VAR

Karlıova'da bu iki fay hattının birleştiği noktada batıya doğru üçgen şeklinde bir alan olduğunu ifade eden Tüysüz, bu üçgenin içinde çok sayıda önemli fay olduğunu söyledi. Bugün olan depremin de bu üçgenin içerisinde meydana geldiğini ifade etti.