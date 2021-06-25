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Son dakika: AFAD duyurdu! Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem | Artçılar peş peşe geldi

AFAD duyurdu. Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 5,3 olarak açıkladı. Bingöl Valisi, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun belirtilmediğini söyledi. Bingöl'de yaşanan son deprem Erzurum, Erzincan ve Elazığ'dan da şiddetli bir şekilde hissedildi. A Haber muhabiri deprem bölgesindeki son durumu canlı yayında aktardı. Öte yandan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Herhangi bir can ya da mal kaybının gelmediği bilgisi geldi" ifadelerini kullandı. Yaşanan son depremin ardından 5 artçı depremin daha meydana geldiği AFAD tarafında duyuruldu. İşte son depremler listesi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Son dakika: AFAD duyurdu! Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem | Artçılar peş peşe geldi

SON DAKİKA HABERİ: AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD'dan elde edilen verilere göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 15.51 km derinliğinde gerçekleşti

BİNGÖL VALİSİ A HABER'E KONUŞTU

AFAD duyurdu. Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 5,3 olarak açıkladı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci A Haber'e özel yaptığı açıklamada deprem sonrasında şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını duyurdu.

AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem! Vali Kadir Ekinci A Haber'e konuştu BİNGÖL'DE 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE KORKUTAN DEPREM! VALİ KADİR EKİNCİ A HABER'E KONUŞTU

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaşanan son depremle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, açıklamasında, "Elazığ Karakoçan dolayında M5.3 büyüklüğünde deprem. Geniş bir alanda hissedilmiş. DAF ya da KAF üzerinde değil" ifadelerini kullandı.

İşte deprem dair tüm detaylar...

Büyüklük : 5.2 (Mw)

Yer : Kigi (Bingöl)

Tarih-Saat : 25.06.2021, 21:28:37

TSİ Enlem : 39.1920 N

Boylam : 40.2348 E

Derinlik : 15.51 km

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Deprem konusunda ilk bilgileri veren İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bingöl - Kiğı'da saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun" dedi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, "Merkezde herhangi bir can kaybı yok, köylerle ilgili de gelecek haberleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DEPREM BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Malatya, Bitlis ve Siirt başta olmak üzere, çevredeki birçok il ve ilçeden de şiddetli olarak hissedildi.

KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜNÜ KARAKOÇAN OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olduğunu açıklarken sarsıntının şiddetini 5.3 olarak belirtti.

İLTEŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden depreme ilişkin bir açıklama yaptı.

Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bingöl'ün Kiğı merkezli deprem nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Bingöl'de Kiğı merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenab-ı Hak ülkemizi her türlü afetten ve felaketlerden korusun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremin ardından yaptığı açıklamada ise "Bingöl ve çevresinde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim, memleketimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın geçtiği veriye göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de, 15.51 kilometre derinliğinde ve 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6 olarak geçti. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak geçti. Deprem Bingöl Erzurum, Erzincan ve Elazığ'da da hissedildi.

AFAD DUYURDU! 5 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandığını bildirdi.

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