Son dakika: AFAD duyurdu! Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde korkutan deprem | Artçılar peş peşe geldi

SON DAKİKA HABERİ: AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD'dan elde edilen verilere göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 15.51 km derinliğinde gerçekleşti

BİNGÖL VALİSİ A HABER'E KONUŞTU

AFAD duyurdu. Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 5,3 olarak açıkladı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci A Haber'e özel yaptığı açıklamada deprem sonrasında şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını duyurdu.

AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaşanan son depremle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, açıklamasında, "Elazığ Karakoçan dolayında M5.3 büyüklüğünde deprem. Geniş bir alanda hissedilmiş. DAF ya da KAF üzerinde değil" ifadelerini kullandı.