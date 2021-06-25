Mehmet Sevigen 'Kara Para' gerçeğini A Haber'e anlattı | Kayıp milyonlar nerede?

CHP'de Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde parti içerisinde önemli görevlerde bulunan Mehmet Sevigen, A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'li isimilerin ARTI 1 TV'yi kurmak için para topladığı iddialarına Sevigen, daha önce paraların toplandığını ama televizyonun kurulmasının ertelendiğini söyledi. Daha sonra 2 yönetim kurulunun değişmesinin ardından kanalın kurulduğunu ifade eden Sevigen, toplanan paralarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:

Toplanan paralar nerede? CHP'nin envarterine bu para girdiyse görüşmesi lazım? Eğer böyle bir para yoksa Hazine'ye verilmesi lazım. Para toplanmadıysa belediye başkanları neden 'para verdik' dedi? Para toplandıysa nerede? Verdikleri isim olarak Erdoğan Toprak'ı işaret ediyor. Toprak, ise CHP'li eski belediye başkanlarının aday olamadıkları için yalan söylediklerini iddia etti. Herkes toplanan paraları soruyor? Eğer Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bunlara inanmıyorsa kuracak bir komisyon, araştıracak! Bu olay ortaya çıkmazsa bu kara leke CHP'nin üzerinde karabasan gibi durur ve biz bunun altından kalkamayız.