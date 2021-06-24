Kara para kavgasının asıl sebebini açıkladı! CHP medyası neden birbirine girdi?

AK Partili vekil Mustafa Açıkgöz'ün açıklamaları şu şekilde:

Aslında Uğur Dündar olayı yalanlamıyor, sanki suçüstü olmuş gibi çok heyecanlı, aksiyonlu bir konuşma yapıyor. Aslında suçun göstergesi bu. Şunu görmemiz lazım; Türkiye'deki muhalif medya düzeni özellikle Gezi kalkışması ve 17-25 Aralık kumpasından sonra Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üstüne dizayn edildi.

''TEK BİR AMAÇLARI VARDI!''

Aslında muhalif medyanın kuruluş tarihleri, kimlerin fonlandığı, özellikle karanlık ellerin FETÖ'vari yapıların ve dış güçlerin bu medyanın da tek bir amacı vardı Türkiye karşıtlığı ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bunu çok iyi görürsek olayları çözmemiz de daha da kolay olacaktır.