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Mikro insansız hava aracı Saka A Haber'de! Mağarada keşif, kara araçları için gözcülük yapacak

ASELSAN'ın keşif ve gözetleme amaçlı geliştirdiği mikro insansız hava aracı Saka'nın uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi. Ne zaman kullanıma girecek? Ankara'da Saka'nın yanında bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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Mikro insansız hava aracı Saka A Haber'de! Mağarada keşif, kara araçları için gözcülük yapacak

Mert Hacıalioğlu'nun canlı yayında aktardığı bilgiler:

"Mikro insansız hava aracı Saka, yerli ve milli imkanlarla geliştirildi, Saka ilk uçuş testlerini de başarılı şekilde tamamladı.

Çok önemli sistemlerden bir tanesi.

Saka oldukça hafif ve bu çok önemli. 600 gramın altında olan bir İHA'dan bahsediyoruz. TSK'ye ve kara birliklerine oldukça katkı sunacak.

Saka katlanabiliyor ve askerin cebinde bile taşınabiliyor. Bu özelliği Saka'yı alanında önemli bir noktaya taşıyor.

Saka'nın yapımında yerli yazılımlar kullanıldı.

Bir bilgisayar vasıtasıyla komutlar veriliyor. Otonom sistemlerle birlikte Saka belirlenen alanlarda görev yapabiliyor.

Saka 25 dakika havada kalabiliyor. 2 kilometrelik alanda görev yapıyor.

Mağaralara girilecek ve gözetlenmesi kolay bir şekilde yapılabilecek. Kara araçlarının kısa mesafede ulaşması gereken yerleri gözetleyebilecek."

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