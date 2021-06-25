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Son dakika: ABD'de karanlık bir ortaklık! Yeni plan bu dernekle mi devrede? A Haber'de flaş değerlendirmeler

FETÖ'cüler, ABD'de bazı eski siyasetçilerle birlikte kirli bir ittifakı daha hayata geçirdi. FETÖ, John Bolton ve Jeb Bush ABD’de kurulan dernekte buluştu. Türkiye karşıtı derneğin amacı ne? "Türk Demokrasi Projesi" isimli derneğin kurulma amacı ne? Yeni bir darbe koalisyonu mu? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet AkayAnkara Hacı Bayramveli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Son dakika: ABD'de karanlık bir ortaklık! Yeni plan bu dernekle mi devrede? A Haber'de flaş değerlendirmeler

Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla ağır darbe alan FETÖ, kara propaganda için bir kez daha düğmeye bastı. ABD'nin başkenti Washington'da, 'Türk Demokrasi Projesi' adlı bir dernek kuruldu.

O derneğin kuruluş bildirgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan ifadeler dikkat çekiyor. Derneğin kurucuları arasında FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir de yer alıyor.

Yeni Türkiye karşıtı oluşum FETÖ'cülerle de sınırlı değil. Derneğin kurucularından biri de, ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton. Bolton, Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu, "Türkiye için alarmı çalmanın vakti geldi." ifadelerini kullandı.

DARBECİLERİ SAVUNMUŞTU

Ankara'nın Moskova ile olan yakın ilişkilerinden duyduğu rahatsızlığı da belirten Bolton, Türkiye'ye ışık tutmak iddiasıyla bu projeye katıldığını duyurdu. Bolton, 15 Temmuz gecesi Amerikan basınına açıklamalar yapıp FETÖ'cü darbecileri savunmuştu.

Türkiye karşıtı derneğin amacı ne? "Türk Demokrasi Projesi" isimli derneğin kurulma amacı ne? Yeni bir darbe koalisyonu mu? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Ankara Hacı Bayramveli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

BU HESAPLARI TUTMAYACAK!

AK PARTİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ AHMET AKAY: ABD zaten Türkiye'nin yanında hiç olmadı. Kuruluşundan bu yana Türkiye'yi hiçbir zaman yanına almadı Türkiye ile hiçbir zaman dost olmadı. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti iktidarı 2002 yılından beri dünya 5'ten büyüktür sözüyle beraber Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı karşılarına aldılar. Ama inşallah yaptıkları kendilerine de kar kalmayacak. Türkiye bulunduğu yerden daha yükseklere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edecektir. Türkiye'de beş benzemeler nasıl bir araya geldiyse ABD'de de FETÖ, PKK, Bolton'u CHP'si hepsi bir araya geldi Türkiye'yi nasıl alt ederiz yürüdüğü yoldan nasıl geri çeviririz hesabı içerisindeler. İnşallah bu hesapları tutmayacaktır. Türkiye güçlüdür güçlü lideri vardır.

SONUCA ULAŞAMAYACAK BİR PROJE

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ZAKİR AVŞAR: Yapılan harekat bir psikolojik harekattır. Sonuç itibariyle bakıyorsunuz bir örgütlenme modeli geliştirmişler ABD'li siyasetçiler bunlar Türkiye düşmanlığı ile tanınan isimler ve FETÖ örgütünün tanınan yüzleri bunlar bir araya gelmişler. Diplomasimiz gereğini yapacaktır. Çok fazla bir başarı elde edecekleri kanaatini ben taşımıyorum çünkü bu faaliyetlerin hepsini zaten yapıyorlardı. Sonuca ulaşmayacak bir proje olarak kalacak diye düşünüyorum.

FETÖ DİASPORASI!

SABAH GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ OKAN MÜDERRSİOĞLU: Bu tablo ibretlik ama artık Türkiye'nin daha aksiyoner olması yani daha proaktif yöntemler izlemesi gereken bir gerçekliği gösteriyor: "FETÖ diasporası". Özellikle ABD Almanya merkezli faaliyet gösteren yer yer Kuzey Avrupa ülkelerindeki ortamdan istifade eden ve Türkiye'ye karşı psikolojik harekat yürüten ve bulundukları ülkelerdeki siyasi merkezlerin karar alıcıları ve sivil toplum kuruluşlarını manipüle eden karakteri var. Bence hafife almamak lazım.

ABD'de karanlık bir ortaklık! ABD'DE KARANLIK BİR ORTAKLIK!

ABD'de FETÖ'cülerin dernek oyunu ABD'DE FETÖ'CÜLERİN DERNEK OYUNU
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