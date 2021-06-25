Son dakika: ABD'de karanlık bir ortaklık! Yeni plan bu dernekle mi devrede? A Haber'de flaş değerlendirmeler

BU HESAPLARI TUTMAYACAK!

AK PARTİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ AHMET AKAY: ABD zaten Türkiye'nin yanında hiç olmadı. Kuruluşundan bu yana Türkiye'yi hiçbir zaman yanına almadı Türkiye ile hiçbir zaman dost olmadı. Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti iktidarı 2002 yılından beri dünya 5'ten büyüktür sözüyle beraber Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı karşılarına aldılar. Ama inşallah yaptıkları kendilerine de kar kalmayacak. Türkiye bulunduğu yerden daha yükseklere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edecektir. Türkiye'de beş benzemeler nasıl bir araya geldiyse ABD'de de FETÖ, PKK, Bolton'u CHP'si hepsi bir araya geldi Türkiye'yi nasıl alt ederiz yürüdüğü yoldan nasıl geri çeviririz hesabı içerisindeler. İnşallah bu hesapları tutmayacaktır. Türkiye güçlüdür güçlü lideri vardır.