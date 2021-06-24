CHP medyasını kimler finanse ediyor? A Haber canlı yayınında dikkat çeken değerlendirme

CHP'nin yapısına dikkat çeken Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Ciddi iddialar var. Bu iddialarla ilgili CHP içinde geçmişte belediye başkanlığı yapmış pek çok isim itiraflarda bulunuyor; "paraları ben aldım, ben götürdüm" gibi. CHP ile ilgili şunu söylemek mümkün; sürekli hükümete saldıran bir Kılıçdaroğlu var ancak kendi partileri böyle yönetiliyor. İçlerindeki olaylar araştırılmıyor, üzerine gidilmiyor. CHP tarafından iddialar havada uçuşurken, kendi içlerindeki olaylar için sesleri çıkmıyor. Son olarak kendi avukatlarının iddiaları vardı ancak ses yok. CHP çok acayip bir yapıya bürünmüş durumda." dedi.