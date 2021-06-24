Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC! Yerli virüs aşısı ne zaman hazır olacak?
Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için 883 bin 384 gönüllü başvuruda bulundu. Peki yerli aşı ne zaman kullanıma hazır olacak? Sorunun cevabını aşının geliştirildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış A Haber canlı yayınında verdi.
Profesör Doktor Mustafa Çalış'ın açıklamaları:
"Faz-3 çalışması bilindiği gibi canlı yayında başladı ve süreç devam ediyor. Bu aşamayı Sağlık Bakanlığı yürütüyor.
Aşının ne zaman yapılacağı konusunda Bakanlık daha sağlıklı bilgi verecektir. Ama onlar da hızlı şekilde çalışıyor.
Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirilen aşımızın tüm aşamalarında o kadar gönüllü oldu ki, bizden bundan dolayı çok mutluyuz. Bu aşıyı bekleyen çok fazla insanımız var.
Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarımız çok başarılı şekilde geçti. Faz-2 sonuçlarındaki etkinlik rakamları mükemmel çıktı. Gerek güvenlik gerek etkinlik Faz-3'te de inşallah iyi çıkar ve bir an önce de yaygın kullanıma geçeriz.
Faz-3'ten sonraki aşamayı Sağlık Bakanlığımız koordine ediyor ve birçok merkezde yapılacak. Bu aşamanın hızlı ve güvenli şekilde geçmesini ve vatandaşlarımızın yerli aşı ile buluşmasını ümit ediyorum.
Yerli aşının Erciyes Üniversitesi'nden çıkması çok önemli. Tüm aşamaların aynı üniversitede yapılması ve bunun başarılı olması Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarında biri.
Biz aşının isminin TURKOVAC olmasında dolayı memnun olduk. İnaktif bir aşı ve Faz-2'de mükemmel bir etkinlik gördük. Bu bizi çok umutlandırdı ve gururlandırdı. Diğer parametrelerde de çok güzel sonuçlar aldık.
Aşımız İngiliz varyantına karşıda oldukça etkili, bunun denemelerini yaptık. Tabi diğer varyantlar üzerinde de çalışmalar yapmak gerekli.
İnaktif aşının bir çok varyanta karşı etkili olacağını zaten bilim adamları söylüyor. Ama yine de bunu bilimsel olarak ortaya çıkarmak gerekir.
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