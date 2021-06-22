Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e Sezgin Baran Korkmaz iddiaları sonrası sitem dolu sözler! "Benim cenazeme gelmeyeceksin!"
Sözcü Gazetesi yazarlarından Yılmaz Özdil sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanmasına tepki gösterdi. Özdil'in bu paylaşımı Uğur Dündar tarafından sert bir tepkiyle karşılandı. Özdil paylaşımında "SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor… Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” ifadelerini kullandı. Dündar ise bu paylaşımlar sonrasında katıldığı televizyon programında Özdil için “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Bize yaptığına bak ya” dedi.
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Uğur Dündar çok sert tepki gösterdi.
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" dedi.
Özdil, paylaşımında "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" ifadelerini kullandı.
NETİCEDE KANAL KİMİNMİŞ?
SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde... Neticede kanal kiminmiş?
Yılmaz Özdil'in paylaşımları sonrasında katıldığı canlı yayında sert sözler söyleyen Uğur Dündar bu paylaşımlara tepki gösterdi.
YILMAZ'A YAZIKLAR OLSUN
"Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa, 'Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim... Yılmaz'a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun"
NASIL GİTTİ ELİN O TWEETE?
Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz'a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları"
YILMAZ ÖZDİL CENAZEME GELMEYECEKSİN!
"Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Bize yaptığına bak ya" diye konuştu. Dündar, "Önemli olan senin kitabında yazdığın gibi adam olmaktır. Adam ol adam"
SONRASINDA MESAJ ATTI
Dündar, Özdil'in kendisine "değerli ağabeyim" diye mesaj attığını da ifade ederek, "Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz'sın" tepkisi gösterdi.
BU İŞ BÜYÜR!
Zafer Şahin Uğur Dündar-Yılmaz Özdil gerilimi hakkında yaptığı paylaşımda "Sezgin Baran Korkmaz CHP medyasını karıştırdı. Yılmaz Özdil, Artı1 TV'nin kuruluşunda finansörün Ekim Alptekin olduğunu söylüyor. Alptekin, kara paracı SBK'nın ortağı! Aslı Aydıntaşbaş'ın eski kocası... Artı1'in kurucularından biri de CHP'li Erdoğan Toprak. Bu iş büyür." ifadelerini kullandı.
YAKINDA BÜYÜK EĞLENCE VAR
Gazeteci Emin Pazarcı "Mahallede kavga başladı... Kim neden rahatsız oluyor? Çok değil, yakın zamanda görürüz. Kimi kastediyor acaba? Kimler tepki gösterdi? Yakında büyük eğlence var. Aman ha kaçırmayın." ifadelerini kullandı.
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