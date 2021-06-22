Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e Sezgin Baran Korkmaz iddiaları sonrası sitem dolu sözler! "Benim cenazeme gelmeyeceksin!"

NASIL GİTTİ ELİN O TWEETE?

Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz'a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları"