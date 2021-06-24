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Bodrum’da su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı! Neden sular akmıyor?

Turizm cenneti Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde tatilciler susuzluk çilesi çekiyor. Bölgede 36 saate varan su kesintileri yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik canlı yayında aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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Bodrum’da su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı! Neden sular akmıyor?

Konacık Mahallesi'ne giden Vural Efecik'in anlattıkları:

"Turizm sezonunun açılmasıyla Bodrum'da su sıkıntısı başladı. Bunun sebebe ise belediyenin altyapı çalışmaları.

Bu mahallede su kesintileri yaşanıyor. Bu süre 36 saate kadar çıktı.

Haliyle turizm sezonuna hazırlanan ve pandemi sonrası normalleşmeye başlayan bölgede esnafın para kazanacağı dönemde su kesintisi insanları çileden çıkardı.

Belediyenin tam turizm sezonunda altyapı çalışmasıyla maalesef insanları susuzluğa mahkum etti.

Bodrum'un nüfusu şu an 1 milyonu geçmiş durumda. Özellikle kalabalığın da artmasıyla su kesinti vatandaşı çıldırttı."

Konacık Mahallesi'nden görüntüler

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