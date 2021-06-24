Bodrum’da su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı! Neden sular akmıyor?

Konacık Mahallesi'ne giden Vural Efecik'in anlattıkları:

"Turizm sezonunun açılmasıyla Bodrum'da su sıkıntısı başladı. Bunun sebebe ise belediyenin altyapı çalışmaları.

Bu mahallede su kesintileri yaşanıyor. Bu süre 36 saate kadar çıktı.