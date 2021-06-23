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Haliç can çekişiyor! İBB sadece seyrediyor, balıklar suyun yüzüne çıktı

Haliç kirleniyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seyrediyor. İSKİ 2020 yılında 50 bin ton çamur çıkarmayı planladığı Haliç'ten sadece 4 bin ton çamur çıkarabildi. Çamur oranı artan Haliç'te balıklar suyun yüzüne çıktı.

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Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Haliç can çekişiyor! İBB sadece seyrediyor, balıklar suyun yüzüne çıktı

Haliç diğer adıyla altın boynuz. Adeta can çekişiyor.

Çamurla dolan Haliç'te balıklar artık deniz yüzeyinde yüzüyor

Haliç'ten çamur çıkarma sorumluluğunu taşıyan İSKİ, geçen yıl bekleneni veremedi.

İstanbul su ve kanalizasyon idaresi 2020 yılında haliçten 50 bin ton çamur çıkaracağını taahhüt etti, 4 bin tonda kaldı, başarı oranı 8.42.

Haliç İstanbullular için çok önemli. Fakat çamur birikimi sonrası denizde hızla artan kirlilik, çevre sakinlerini isyan ettiriyor.

Artan kirlilik Haliç'te yaşamaya çalışan canlılar için de çok ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Haliç'in zeminindeki çamur haliçteki canlıları da olumsuz etkiliyor. İşte bir grup balık yüzmeye çalışıyor, normalde dipte yüzmeleri gerekirken oksijensizlik sebebiyle yüzeyde yüzüyor.

Uzmanlara göre; Haliç'ten çamur çıkarmanın tek avantajı denizin temizliği olmayacak. Çıkarılan çamur birçok yerde de kullanılabilecek.

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