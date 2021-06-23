AK Parti Milletvekili Fahri Çakır A Haber'e konuştu: İYİ Parti'nin tiyatroları tam bir fiyasko

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın açıklamaları:

"Ne yazık ki ülkemizde gazeteciye yönelik saldırı gerçekleşti. Ben bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum.

Orada bir durumu haber yapan muhabiri bula getiren bir siyasetçiyi düşünmek dahi istemiyorum.

Haber yapmak isteyen bu insandan ne istendiğini sorgulamak lazım. Yapılan iş yasaya aykırı ve gereği yapılırken bunu haberleştiren birine karşı yapılan bu saldırıyı kabullenmek mümkün değil.

Ülke yönetimi soğan-sarımsak döküp saçmakla, Rize'ye girişi-çıkışta bazı provokasyon vari görüntüler vermekle düzmece işlerle bu ülke yönetimine talip olmak olmuyor. Millet sandıkta yapması gerekeni yapacaktır hiç şüphesiz.

Ülkeyi yönetmeye talip olan Meral Akşener bu tür şeylere tevessül etmek yerine halkın gerçek gündemi ile ilgilense CHP-HDP'nin bir payendesi olmasa ve halka gitse bu komik olaylarla biz de karşılaşmayız. Bunların hepsi fiyaskoyla sonuçlanıyor, bunlar ucuz polemikler.

Millet İttifakı denilen ittifak ve bir de Cumhur İttifakı var. Millet İttifakı'nın ortakları resmi olarak CHP ve İYİ Parti ancak bunlardan daha çok gündem belirleyen ortakların ortağı HDP. HDP kimin partisi, nereden talimat alıyor?

HDP en çok Kürt kardeşlerimize zarar veren yaptığımız yatırımları yakıp yıkan Kandil'den talimat alan bunlar değil mi? Bu HDP'den destek alarak bu ülkeyi yöneteceklerini mi zannediyorlar?

Biz Kürt kardeşlerimizden HDP'den daha fazla oy alıyoruz. 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyoruz. Eksiklerimiz olabilir ama biz 19 yıldır gönüllere dokunarak girdiğimiz 15 seçimi kazanarak açık ara bitiren bir partiyiz.

En fazla Kürt seçmen bizim partimizde Kürt milletvekili bizim partimizde Kürt bakan bizim partimizde nasıl HDP Kürtleri temsil edebilir? Oralara her türlü hizmeti biz götürüyoruz, bunları yakıp yakınlar ise açıkça bellidir."