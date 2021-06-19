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İYİ Parti'nin soğan tiyatrosunda yeni detay! Mehmet Bülbül'ün akrabası Ahmet Üzülgü A Haber'e konuştu! "Soğanları dökerken bisikletini çaldırdı"

'da İYİ Parti Genel Başkanı 'in ziyareti sırasında para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener’in önüne döken 'ün kayınbiraderi 'de yayınlanan programına konuştu. Bülbül'ün soğan işiyle uğraşmadığını söyleyen Üzülgü, Bülbül için "Güneş ne yandan doğarsa elini o yana açar" ifadelerini kullandı. Üzülgü ayrıca Bülbül'ün soğanları döktüğü esnada bisikletinin çalındığı da ifade etti.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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İYİ Parti'nin soğan tiyatrosunda yeni detay! Mehmet Bülbül'ün akrabası Ahmet Üzülgü A Haber'e konuştu! Soğanları dökerken bisikletini çaldırdı

'da İYİ Parti Genel Başkanı 'in önüne soğanları dökerek "para etmiyor" diye bağıran 'ün kayınbiraderi olan 'de yayınlanan programına konuk oldu.

SOĞAN İŞİYLE UĞRAŞMIYOR

Yaşanan olay nedeniyle üzüldüğünü belirten Üzülgü konuşmasına 'dan özür dileyerek başladı. Kayınbiraderi Bülbül'ün soğan işiyle uğraşmadığını söyleyen Üzülgü, Bülbül'ün 'nden emekli olduğunu ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in önünde soğanları döken Bülbül'ün 2-3 evi olduğunu da sözlerine ekledi.

"GÜNEŞ NE YANDAN DOĞARSA ELİNİ O YANA AÇAR"

Soğanların yol kenarında durduğunu söyleyen Üzülgü, Bülbül'ün soğanları döktükten sonra toplamasına da dikkat çekti. Kayınpederi için "Güneş ne yandan doğarsa elini o yana açar" diyen Ahmet Üzülgü, Bülbül'ün soğanları döktüğü esnada bisikletinin çalındığı da ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Adana'ya ziyaret gerçekleştiren Akşener, Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti.

Ziyareti esnasında Akşener'in de içinde bulunduğu konvoy, yol kenarında bekleyen ve çiftçi olduğu öne sürülen bir kişinin yanında durduruldu.

Akşener, vatandaşı dinlemesinin ardından bölgeden ayrıldı. Soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döken şahıs, Akşener'in konvoyunun uzaklaşması sonrası, soğanları yerden topladı.

Akşener'in araçtan inmesinin ardından o kişi, soğanları "para etmiyor" diyerek yere döktü ve Akşener'e gösterdi.

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