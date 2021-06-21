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İYİ Parti'nin sahnelediği soğan tiyatrosunun başaktörü A Haber’e konuştu: Pişmanım

Genel Başkanı , 14 Haziran'da 'nın ilçesine gitmiş, o sırada , Meral Akşener'in önüne soğanları atmış, "Para etmiyor" diye bağırmıştı. 'e konuşan Mehmet Bülbül olayın aslını anlattı, üzgün olduğunu söyledi, başta Başkan olmak üzere herkesten özür dilediğini söyledi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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İYİ Parti'nin sahnelediği soğan tiyatrosunun başaktörü A Haber’e konuştu: Pişmanım

mikrofonlarına konuşan isimli vatandaş, "Galeyana geldim, Torunlarım yanımdaydı. O sıradan olanlar oldu." dedi.

Mehmet Bülbül İsimli vatandaşın anlattıkları:

Olayın olduğu yere gittik. Bir sürü insan vardı. 'Hayırdır' dedik sonra orada 3 torba soğan vardı.

' geliyor' dediler. Galeyana geldim ve soğanı döktüm. Dolduruşa geldik orada.

Ben Cumhurbaşkanımız 'dan, 'den bakanlarımdan ve vekillerimden özür dilerim. Ben Yörük milletiyim hepsinden özür dilerim.

Vatanımdan, milletimden ve askerimden hepsinden çok özür dilerim. Ben vatanımı ve milletimi seviyorum. Bir olaya kurban gittik, bunu üzülerek söylüyorum.

Bir sürü şey söylediler olayın olduğu yerde. Biz de orada galeyana geldik. Dökmez olaydım. Yapmaz olaydım çok pişmanım bundan dolayı.

Ben vatanını ve milletini seven bir insanım böyle bir dolduruşa geldik. Sakın böyle şeyler yapmasınlar. El için başkası için böyle şeyler yapmasınlar. Ben bir daha böyle bir şey yapmam.

Hatasız kul olur mu? Olmaz. Ben böyle dolduruşlara gelmezdim ama nasıl o adamaların sözlerine inandım anlamadım.

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