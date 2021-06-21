İYİ Parti'nin sahnelediği soğan tiyatrosunun başaktörü A Haber’e konuştu: Pişmanım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Haziran'da Adana'nın Ceyhan ilçesine gitmiş, o sırada Mehmet Bülbül, Meral Akşener'in önüne soğanları atmış, "Para etmiyor" diye bağırmıştı. A Haber'e konuşan Mehmet Bülbül olayın aslını anlattı, üzgün olduğunu söyledi, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesten özür dilediğini söyledi.
A Haber mikrofonlarına konuşan Mehmet Bülbül isimli vatandaş, "Galeyana geldim, Torunlarım yanımdaydı. O sıradan olanlar oldu." dedi.
Mehmet Bülbül İsimli vatandaşın anlattıkları:
Olayın olduğu yere gittik. Bir sürü insan vardı. 'Hayırdır' dedik sonra orada 3 torba soğan vardı.
'Meral Akşener geliyor' dediler. Galeyana geldim ve soğanı döktüm. Dolduruşa geldik orada.
Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den bakanlarımdan ve vekillerimden özür dilerim. Ben Yörük milletiyim hepsinden özür dilerim.
Vatanımdan, milletimden ve askerimden hepsinden çok özür dilerim. Ben vatanımı ve milletimi seviyorum. Bir olaya kurban gittik, bunu üzülerek söylüyorum.
Bir sürü şey söylediler olayın olduğu yerde. Biz de orada galeyana geldik. Dökmez olaydım. Yapmaz olaydım çok pişmanım bundan dolayı.
Ben vatanını ve milletini seven bir insanım böyle bir dolduruşa geldik. Sakın böyle şeyler yapmasınlar. El için başkası için böyle şeyler yapmasınlar. Ben bir daha böyle bir şey yapmam.
Hatasız kul olur mu? Olmaz. Ben böyle dolduruşlara gelmezdim ama nasıl o adamaların sözlerine inandım anlamadım.
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