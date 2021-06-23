HDP İzmir binasına yapılan silahlı saldırının arkasında PKK mı var?

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı HDP İzmir binasına yapılan silahlı saldırıyı değerlendirdi. Örgütün kurbanlarını nasıl seçtiğini açıklayan Akarcalı, saldırının PKK tarafından düzenlenmiş olabileceğini de sözlerine ekledi. İşte detaylar...