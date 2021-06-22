22 Haziran 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için: Terör örgütünün milis işbirlikçisidir
Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İzmir'deki HDP il binasına düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz için "Öldürülen Deniz Poyraz milis işbirlikçisidir. Terör örgütüne eleman devşiriyorlardı" ifadelerini kullandı.