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Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için: Terör örgütünün milis işbirlikçisidir

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2021 11:42
Güncelleme:22.06.2021 11:46
Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İzmir'deki HDP il binasına düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz için "Öldürülen Deniz Poyraz milis işbirlikçisidir. Terör örgütüne eleman devşiriyorlardı" ifadelerini kullandı.
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